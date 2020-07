Koronavírus :: 2020. július 23. 16:48 ::

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a járvány Romániában

Továbbra is gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Romániában, csütörtökön ismét megdőlt az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek előző napi baljós rekordja.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) jelentése szerint az utóbbi 24 órában 1112 új esetet vettek nyilvántartásba, és további 25 beteg vesztette életét. Ezzel 2126-ra emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma, a járvány kezdete óta Romániában több mint 41 ezer koronavírus-fertőzöttet azonosítottak.

Az utóbbi 24 órában csaknem négyszeresére emelkedett a karanténban lévők száma: most már 2150 fertőzöttekkel kapcsolatba került, vagy járvány sújtotta országból érkezett ember várja otthoni vagy hatósági karanténban a betegség lappangási időszakának elteltét. Romániában több mint kéthetes joghézag után kedden lépett hatályba a karanténtörvény, amely jogalapot teremt a fertőzésgyanús emberek elszigetelésére.

A GCS csütörtökön először részletezte, hogy az utóbbi napon kiértékelt több mint 20 ezer teszt közül kevesebb mint 12 ezret végeztek az egészségügyi személyzet igénylése, és több mint 8 ezret az érintettek saját kérésére. Ebből kiderült, hogy a vizsgálatok jelentős része nem a fertőzöttek újratesztelését, vagy a velük kapcsolatba került emberek ellenőrzését célozza, hanem a külföldi utazásuk miatt koronavírus-tesztet igénylő állampolgárok egészségi állapotát tükrözi.

A teszteredmények jelentős része tehát nem eleve fertőzésgyanús, hanem szinte véletlenszerűen kiválasztott emberektől származik, ami akár statisztikai mintavételének is beillik. Romániában sokan a tesztek növekvő számának tulajdonítják a fertőzések számának folyamatos emelkedését, de a június elején elért 2 százalékos mélypont óta a pozitív tesztek aránya is fokozatosan növekszik, és most már az 5 százalék számít átlagosnak.

