Mint ahogyan az influenzajárványokkal, úgy a Covid-19-cel is megtanulunk együtt élni - írta Donald Trump amerikai elnök az egyik Twitter-bejegyzésében kedden, az influenzajárványokat a koronavírus-járványhoz hasonlítva.

"Évente sok ember, talán százezernél többen is meghalnak az influenzában a vakcina ellenére is. És bezárjuk emiatt az országot?" - tette fel a kérdést az elnök. Majd a választ is megfogalmazta: "nem, megtanultunk együtt élni vele, mint ahogyan megtanulunk együtt élni a Coviddal, amely a legtöbb ember körében (az influenzánál) sokkal kevésbé halálos".

Flu season is coming up! Many people every year, sometimes over 100,000, and despite the Vaccine, die from the Flu. Are we going to close down our Country? No, we have learned to live with it, just like we are learning to live with Covid, in most populations far less lethal!!!