Koronavírus :: 2020. október 13. 21:05 ::

Olaszországban március óta nem látott mértékben nőtt az új fertőzöttek száma, Romániában betiltották a magánrendezvényeket

Reklám





Olaszországban március óta nem látott mértékben nőtt az egy nap alatt kiszűrt koronavírus-fertőzöttek száma az egészségügyi tárca keddi közlése szerint. A kormány - éppen keddtől - ismét szigorította az óvintézkedéseket.

Egy nap alatt 5901 új beteget regisztráltak több mint 112 ezer vírusteszt elvégzésével. Ez a legnagyobb szám március 28. óta, amikor is 5974 volt a kiszűrt fertőzöttek száma. A naponta újonnan regisztrált fertőzöttek száma szeptember elsején még ezer alatt volt, október elsején valamivel több mint 2500. Jelenleg több mint ötezer beteget kezelnek kórházban, intenzív osztályon 514-et. Szeptember utolsó hetében naponta tízzel, október első hetében naponta hússzal, majd harminccal nőtt a lélegeztetőgépre kapcsolt betegek száma, amely most hatvaneggyel emelkedett.

A halottak napi száma kedden 41 volt, így az elhunytak száma 36 246-ra emelkedett. A halottakat és gyógyultakat számolva a regisztrált betegek száma túllépte a 365 ezret.

A kórházi orvosok szakszervezetének közleménye szerint a járványgörbe ilyen arányú emelkedésével a több mint 11 ezer hellyel bíró intenzív osztályok két hónap alatt megtelnek. Az esetek több mint 77 százaléka családon belüli fertőzésre vezethető vissza.

A kormány a tavasszal három hónapig tartó szigorú korlátozások májusi oldása óta most először vezetett be korlátozásokat. Az egyelőre harminc napig érvényes rendelkezések között szerepel a bárok, presszók, szórakozóhelyek este kilenc órai bezárása a fiatalok utcai tömörüléseinek felszámolására. Az óvintézkedések betartására szólítottak fel a lakásokban is a nem egy fedél alatt élők közötti szájmaszk-viselés szorgalmazásával. Tanácsolt, hogy a lakásokban se tartózkodjon hatnál több nem együtt élő személy. Ezzel a házibulikat, népesebb családi összejöveteleket, vendégségeket akarják korlátozni.

"Nem küldünk rendőrt a magánlakásokba, bízunk mindenki felelősségében, az egészségvédelem közös kötelesség" - hangoztatta Giuseppe Conte miniszterelnök.

A koronavírus-járvány február vége és május közepe között majdnem kizárólag az ország északi részén terjedt. A járványgörbe most Olaszország-szerte emelkedik: a legtöbb beteget, több mint ezret, egy nap alatt Lombardia tartományban szűrték, a második helyre a déli Campania került, ahol a kórházak már megteltek.

Románia: lagzi nem, templom és mozi igen

Romániában a koronavírus-járvány féken tartása érdekében betiltották a tömeges magánrendezvényeket, ugyanakkor enyhítették a vendéglők, színházak és mozik üzemeltetésével kapcsolatos feltételeket.

Az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) kedd esti határozatait Nelu Tataru egészségügyi miniszter és Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár ismertette. Újabb rendelkezéséig országos szinten tilos lesz lagzikat, keresztelőket, születésnapi vagy egyéb magánünnepségeket rendezni. A tiltás nem a - korlátozott létszámmal és az ismert egészségügyi óvintézkedések betartásával - továbbra is engedélyezett templomi szertartásokra, hanem az ilyen eseményekhez kapcsolódó ünnepségekre vonatkozik.

A CNSU kedden elfogadott határozatában újabb irányelveket szabott meg a fővárosi és megyei járványügyi operatív törzsek számára, amelyek a vendéglátóhelyek és kulturális intézmények működésének helyi, vagy regionális korlátozásáról intézkednek.

A CNSU szerint a helyi hatóságoknak az adott településen annak függvényében kell a vendéglátóhelyek, mozik, színházak és koncerttermek működését korlátozniuk vagy felfüggeszteniük, hogy a lakosság hány ezreléke fertőződött meg az utóbbi két hétben. Ha a fertőzési ráta 1,5 ezrelék alatt van, akkor ezek a férőhelyek 50 százalékával, ha 1,5 és 3 ezrelék között van akkor kapacitásuk 30 százalékával működhetnek, 3 ezrelék felett pedig be kell zárni őket.

Mivel Bukarestben és az ország számos nagyvárosában már a 1,5 ezrelékes fertőzési ráta meghaladása miatt bezáratták a vendéglőket és felfüggesztették az előadásokat, a mostani rendelkezés elvileg a szigor enyhítését és a kulturális intézmények megnyitását eredményezheti - erről azonban nem országos, hanem helyi szinten döntenek a hatóságok.

A CNSU határozata kitér a december 6-án tartandó parlamenti választást megelőző kampányra is. A kampányrendezvényeken a maszkviselési és távolságtartási szabályok betartása mellett zárt térben legfeljebb 20, a szabadban legfeljebb 50 ember vehet részt.

Romániában a napi esetszám megduplázódott az utóbbi két hétben és most már rendszeresen túllépi a háromezret, a halálesetek száma pedig az ötvenet. Lakosságarányosan Bukarest számít a legfertőzöttebb térségnek, ahol az utóbbi két hétben a lakosság 2,69 százaléka fertőződött meg. A fővárosban a hatóságok arra készülnek, hogy 3 ezrelékes fertőzési ráta felett bezárják az iskolákat, és az oktatást az internetre költöztetik.

(MTI)