Koronavírus :: 2020. november 17. 17:17 ::

Romániában harmadik hullámot valószínűsítenek jövő tavaszra

Romániában újabb tetőzéshez közelít a koronavírus-fertőzések terjedésének üteme, az egy nap alatt diagnosztizált új esetek átlaga most már viszonylag lassan emelkedik, az utóbbi napokban 8000-8500 körül stabilizálódott.

A stratégiai kommunikációs törzs keddi jelentése szerint az utóbbi 24 órában újabb 8262 embernél mutatták ki a vírust, ami kevesebb mint 5 százalékkal haladja meg az utóbbi két hét átlagát. Két-három héttel ezelőtt a napi esetszám rendre meghaladta az előző kéthetes átlag másfélszeresét.

Az újabb tetőzést vetíti előre az is, hogy az utóbbi egy héten diagnosztizált fertőzések száma nagyjából azonos az előző hetivel.

A járvány statisztikai adatait feldolgozó portálok kiszámították, hogy a múlt pénteken ismét 1 alá csökkent Romániában az úgynevezett reprodukciós ráta, amely azt jelzi, hogy egy fertőzött hány másikat fertőz meg. A mutatót tartósan 1 alá kell szorítani, ahhoz, hogy a járványt meg lehessen fékezni. Október elseje körül a reprodukciós ráta Romániában elérte az 1,21-et.

Az országban legutóbb az augusztus második felétől szeptember közepéig terjedő időszakban stabilizálódott - de nem csökkent - a fertőzések üteme, akkor hetekig 1200 körül ingadozott az átlagos napi esetszám. A járványügyi szakemberek szerint most sem valószínű, hogy a fertőzések ütemének egyenletessé válását jelentős csökkenés követné, sőt, azt valószínűsítik, hogy kora tavasszal a járvány egy harmadik hulláma is elérheti Romániát, ami a jelenleginél is nehezebb helyzetbe hozná a teljesítőképessége határára került egészségügyi ellátórendszert.

(MTI)