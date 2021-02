Koronavírus :: 2021. február 11. 18:12 ::

Horvátország és Szlovénia is enyhít a korlátozásokon

Horvátország és Szlovénia is fokozatosan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon - közölte a két ország kormánya csütörtökön.

Horvátországban szigorú járványügyi intézkedések mellett hétfőtől kinyithatnak az edzőtermek, a kaszinók, a fogadóirodák, a nyelviskolák és a különböző műhelyek, valamint engedélyezik a kávézók számára italok árusítását elvitelre - jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő, a kabinet ülését követően.

Hozzátette: az intézkedések március 1-jéig lesznek érvényben, a vállalkozók pedig februárra megkapják az állami támogatásokat.

Azon vállalkozók számára, akik a járványügyi intézkedések miatt legalább 14 napig nem nyithatnak ki egy adott hónapban, az állam kifizeti a dolgozók minimálbérét, valamint az üzletek bérleti díjának egy részét is támogatja.

A szomszédos Szlovéniában a kormány közlése szerint csökkent a napi koronavírus-fertőzöttségi esetszám és a kórházban kezelt betegek számának átlaga, a mutatók pedig elérték azt a határt, amely alapján a kabinet ismét enyhíthet a járványügyi intézkedéseken. A Ljubljana által januárban elfogadott ütemterv szerint - amennyiben heti bontásban ezer fő alá csökken az új fertőzöttek, valamint a kórházban kezelt betegek száma - az általános iskolák felső tagozatos osztályaiban és a végzős középiskolás osztályokban is megkezdődhet a tantermi oktatás. Legfeljebb tíz főig szemináriumokat és vizsgákat is lehet tartani az egyetemeken. További szolgáltatások és üzletek nyithatnak meg, a gyülekezés azonban legfeljebb tíz főig lesz megengedve. Feloldják a lakhelyelhagyási tilalmat is.

A kormány lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a munkavállalók kiválthassák az egy hétnél nem régebbi PCR- vagy antigén tesztet oltási bizonyítvánnyal vagy igazolással arról, hogy már átestek a fertőzésen. Ugyanezen igazolásokkal karantén nélkül be is lehet utazni Szlovéniába.

Az új határátlépési szabályozás szombattól, a többi enyhítés hétfőtől lép érvénybe. A kormány eltörölte azt a rendeletét is, mely szerint egyes szolgáltatásokat csak azok vehetnek igénybe, akik rendelkeznek 24 óránál nem régebbi PCR- vagy antigén teszttel.

(MTI)