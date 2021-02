Koronavírus :: 2021. február 12. 14:56 ::

Müller Cecília a brit vírusmutáns terjedése miatt is szorgalmazza az oltakozást

Már Magyarországon is elkezdődött a koronavírus brit mutációjának közösségi terjedése, ezért is fontos a védőoltás - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.

Müller Cecília elmondta: míg néhány nappal ezelőtt még arról számolt be, hogy Magyarországon 33 ilyen esetet fedeztek fel, ma ez a szám már 69, és a fertőzéseknek csak egy része hozható összefüggésbe külföldi utazással. A mutáns vírussal fertőzöttek egy része Németországból, Ukrajnából és Nigériából tért haza - tette hozzá.

Feltétlenül szorgalmazni kell a védettség kialakulását, addig, amíg nem kell szembesülni a mutáns vírus által okozott fertőzések túl magas számával - hangoztatta.

A tisztifőorvos jelezte, hogy pénteken megkezdődik az oltás az orosz Szputnyik V vakcinával Magyarországon. Első körben mintegy 2800 adag felhasználására van lehetőség, ezeket Budapesten a Dél-pesti Centrumkórházban, a Szent Imre és a Szent János kórházban és a Magyar Honvédség Egészségügyi Központban (Honvédkórház) adják be.

Az orosz vakcina alkalmazási előiratában az szerepel, hogy 18 év felett bárki megkaphatja, de egyelőre bizonyos krónikus megbetegedésekben szenvedőknél nem alkalmazzák - emelte ki.

Arról is beszélt, hogy csütörtökön 16 ezer embert oltottak be háziorvosok az AstraZeneca és a Pfizer-vakcinával, az oltások a következő napokban is folytatódnak. Az idősotthonokban eddig többnyire a Moderna vakcinájával oltottak, és a hétvégén is folytatódnak a második körös oltások.

Müller Cecília a szociális és idősotthonok járványügyi adatairól elmondta, a járvány második hullámában a bentlakásos intézményekben sokkal több megbetegedés volt, mint tavasszal. Emlékeztetett: Magyarországon minden korlátozó intézkedést meghoztak, biztosították a védekezéshez szükséges eszközöket, megoldották az izolációt, ennek ellenére jelentős volt a megbetegedések száma a zárt közösségekben.

Ismertetése szerint a járvány második hullámában 865 intézményi telephely volt érintett, és a százezer gondozottból 23 007-nél igazolták a fertőzést, ami a gondozotti létszám 23 százaléka. Közülük 17 264-en már meggyógyultak, 840 gondozottat ápoltak kórházban, és 3316-an hunytak el.

Az ezekben az intézményekben dolgozók közül július óta 7929 embernél igazolták a fertőzést, ez a munkatársak 9 százaléka. Közülük 39-en szorultak kórházi ellátásra, és 12-en hunytak el a fertőzéssel összefüggésben.

A szakember előremutató és megalapozott döntésnek nevezte, hogy az egészségügyi dolgozók után a szociális és idősotthonok és más bentlakásos intézményekben élők oltását kezdték el.

A kampányoltások során eddig 60 ezer gondozottat és 22 ezer munkatársat oltottak be, 6600-an már a második dózist is megkapták a védőoltásból. Az 1939 telephelyből 1887-ben már végeztek az oltások beadásával, a fennmaradó helyszínekre is visszatérnek majd az oltócsoportok - jelezte.

A nemzetközi adatokat ismertetve elmondta, hogy 21 ország összesített adatai szerint a halálos áldozatok 46 százaléka ápolási-gondozási otthon lakója volt, ami rendkívül magas arány.

Müller Cecília kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy várandós nőket nem oltanak egyik vakcinával sem. Akik várandósságot terveznek, lehetőség szerint az után, hogy megkapták a második dózist, még várjanak két hónapot a fogantatással.

(MTI)