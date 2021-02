Koronavírus :: 2021. február 12. 21:05 ::

15 ezer forintért árulták a negatív vírustesztet Nagybányán

Néhány nagybányai polgár remek kis startup vállalkozást indított: beszereztek pár RT-PCR teszteredményt, és ügyesen hamisítani kezdték őket, igény szerint.



Mindig akad olyan ember, aki valahova elindulna, csak hát a célország épp negatív PCR-tesztet is kér a személyi vagy az útlevél mellé. Ilyenkor aztán az illető felkeresi a „vállalkozókat”, lepenget 200 lejt (ami, valljuk be, kevesebb, mint egy saját kérésre elvégzett hivatalos, valódi PCR-teszt ára), megkapja a papirost, hogy ő bizony olyan tiszta, mint a patyolat, aztán már mehet is, írja a Főtér.ro. (200 lej kb. 15 ezer Ft.)

Így működött a vállalkozás, amíg a rendőrség fel nem figyelt a hamisítványokra. Jó egy hónapnyi vizsgálódás után aztán a rend őrei lecsaptak egy személygépkocsi gyanús utasaira, akik épp el akarták hagyni az országot. Két gyanúsítottat őrizetbe is vettek, és most folyik a vizsgálat, ugyanis alapos a gyanú, hogy több hamisító is részt vett az üzlet felvirágoztatásában.