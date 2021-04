Koronavírus :: 2021. április 28. 20:55 ::

Hollandiában is bejelentették a járványügyi intézkedések könnyítését

A továbbra is magas, napi kilencezret megközelítő fertőzési adatok mellett a holland kormány bejelentette számos, a koronavírus-járvány korlátozására hozott intézkedés enyhítését, szerdától egyebek mellett megszűnik az éjszakai kijárási tilalom, kinyithattak az éttermek és kávéházak teraszai és a nem alapvető fontoságú árukat kínáló üzletek - közölte a helyi sajtó szerdán.

Mark Rutte holland miniszterelnök az intézkedés indoklásaként azt monda: noha a rendkívüli szabályok feloldása kockázatokat rejt magában, kormánya abban bízik, hogy a jól haladó oltási kampány eredményeképpen ugrásszerűen fognak csökkenni a fertőzési mutatók.

Az új szabályozás szerint szerdától megszűnik a január 23-án bevezetett éjszakai kijárási tilalom. Az éttermek és kávéházak hat hónapos zárva tartása után este hat óráig nyitva lehetnek a vendéglátóhelyek teraszai. A megfelelő távolságban elhelyezett asztaloknál kettő, ugyanabból a háztartásból négy ember foglalhat helyet. A felszolgálóknak állandóan, a vendégeknek a fizetéskor és a mosdóhasználathoz kell orrot és szájat eltakaró maszkot viselniük.

Kinyithattak a nem alapvető élelmiszereket árusító üzletek is maszkviselés és a távolságtartási szabályok betartása mellett. A háztartások egy helyet két vendéget fogadhatnak egyszerre, temetéseken akár száz fő is részt vehet. A szabadtéri alkoholfogyasztás este nyolc óra után továbbra is tilos.

A holland kormány továbbra sem tanácsolja a külföldi utazásokat, a fertőzöttségi szempontból narancssárga vagy vörös jelzésű országokból érkezők számára előírt karanténkötelezettség érvényben marad.

Az illetékes holland közegészségügyi intézet friss tájékoztatása szerint szerdán 8713 ember esetében lett pozitív a koronavírus-teszt eredménye, a mutató az elmúlt mintegy két hét folyamán stabil maradt. A kórházban koronavírussal kezeltek száma 2611-re mérséklődött az egy héttel előtt feljegyzett 2682-ről. Az ápoltak közül 814 esetében kell intenzív ellátást biztosítani, számuk egy hete 839 volt. Átlagosan naponta 18 haláleset köthető a koronavírus okozta szövődményekhez, szemben a múlt hét átlagos 21 esetével szemben.

(MTI)