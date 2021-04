Koronavírus :: 2021. április 29. 14:53 ::

Horvátországban és Szlovéniában is felgyorsítják az oltási kampányt

A nagyobb vakcinaszállítmányok érkezésével Horvátországban és Szlovéniában is felgyorsítják a koronavírus elleni oltási kampányt - írta a helyi sajtó csütörtökön.

A Jutarnji List című horvát napilap arról cikkezett: amennyiben Zágráb fenntartja, hogy június végéig beoltja a felnőtt lakosság több mint a felét, két hónap alatt kétmillió embernek kell megkapnia a vakcinát. Ehhez azonban növelni kell a kapacitásokat, és még több oltópontot kell létrehozni - tették hozzá.

A tervek szerint májustól hetente 300 ezer adag oltóanyag érkezik Horvátországba. Eddig a háziorvosi praxisokban és a nagyobb városokban az erre a célra létrehozott oltópontokon oltottak csak a hétköznapokban: a legtöbbet Zágrábban, naponta 1500-2000 embert.

Vili Beros egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülésén bejelentette: májustól a hét minden napján, 12 órában oltanak majd.

Zvonimir Sostar, a zágrábi közegészségügyi oktatóintézet igazgatója jelezte: a horvát fővárosban a meglévő egy oltóponton túl további hármat hoznak létre, és naponta 10-15 ezer embert oltanak majd be. Így a következő két hónapban 600-800 ezer embert kaphatná meg valamelyik vakcinát, ami több mint a felnőtt lakosság fele - húzta alá.

A horvát lapok korábban arról számoltak be, hogy káoszba fulladt a kormány oltási programja, amelyet egyrészt a vakcinaszállítmányok akadozásával magyaráztak, másrészt a szervezettség hiányával. Nem működött például az a webes felület, amelyen az oltásra lehetett regisztrálni. Több ezer ember adata tűnt el az adatbázisból, amelyre valamivel több mint 200 ezren regisztráltak, és közülük is csak hétezret hívtak be oltásra. Azok, akik megkapták a vakcinát, a legtöbben a háziorvosuknál jelentkeztek oltásra.

Az Európai Unió gyógyszerfelügyelete által engedélyezett oltóanyagokból eddig 825 839 dózis érkezett az országba, amiből 648 709-et használtak fel; 469 143-an kapták meg az első dózist, 177 130-an pedig már a másodikat is. Az országban még mindig az oltási kampány második fázisa tart: a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket oltják.

Horvátországban az elmúlt napon 2939 új fertőzöttet azonosítottak. A járvány kezdete óta számuk elérte a 330 176-ot. Az elmúlt 24 órában 39-en haltak bele a fertőzés okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a halottak száma ezzel 7040-re emelkedett. Kórházban 2239 beteget ápolnak, közülük 245-en vannak lélegeztetőgépen.

Szlovéniában csütörtökre 918-cal, több mint 240 ezerre nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt napon hat beteg hunyt el, és ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 4243-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 636-an vannak kórházban, 157-en intenzív osztályon.

Az országban eddig a lakosság húsz százalékát oltották be. Az első dózist 413 033-an, közülük a másodikat 180 084-en kapták meg.

A jövő héttől Szlovéniában az oltópontokon megkétszerezik, de lesz, ahol megháromszorozzák az oltandók számát, a kampányba pedig bekapcsolódik a katonaság és a polgári védelem is.

Ljubljana további enyhítéseket is bejelentett. Hétfőtől egyes régiókban, ahol jobb a járványhelyzet, csökkentik az üzletekben az egy főre jutó négyzetméterek számát, valamint szigorú járványügyi intézkedések mellett engedélyezik a vendéglátóhelyek belső helyiségeinek használatát is.

(MTI)