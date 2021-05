Koronavírus :: 2021. május 12. 14:47 ::

Norvégia továbbra is mellőzi az AstraZeneca-vakcinát

Norvégia továbbra sem alkalmazza az AstraZeneca cég koronavírus elleni oltóanyagát a ritka esetekben előforduló súlyos mellékhatások miatt - tájékoztatott szerdán a VG című norvég lap.

A lapértesülést a kormány hivatalosan nem kommentálta, Erna Solberg miniszterelnök azonban várhatóan a nap folyamán bejelentést tesz az AstraZeneca és a Johnson & Johnson (J&J) leányvállalata, a Janssen által előállított vakcinával kapcsolatos hivatalos döntésről.

A norvég kormány szakértői bizottsága hétfőn azt ajánlotta, hogy ezt a két vakcinát mellőzzék az oltási kampányban. Bár a testület javasolta, hogy a két készítményt ugyanakkor tegyék elérhetővé a lakosság számára az oltási kampányon kívül, ennek feltételeiről nem sikerült megállapodásra jutni.

Bent Höie egészségügyi miniszter a héten azt mondta, a vakcinák felhasználása a norvég járvánnyal áll összefüggésben, amely - mint mondta - összehasonlítva más államokkal, jelenleg kedvezően alakul.

A norvég Nemzeti Közegészségügyi Intézet (FHI) április 15-én azt javasolta, hogy az AstraZeneca oltóanyagát mellőzzék az oltási kampányból a rendkívül ritka esetekben előforduló, vérrögképződéses mellékhatások miatt. Norvégia március 11-én felfüggesztette a szer használatát. A kormány a végleges döntéshez azonban kikérte a szakértői testületének véleményét, de nemcsak az AstraZeneca, hanem a Johnson & Johnson oltóanyagára vonatkozóan is, amelyet ott eddig nem használtak.

Dánia - elsőként az európai országok közt - április közepén jelentette be, hogy felhagy az AstraZeneca alkalmazásával, szintén a vérrögképződések miatt. Május elején a dán egészségügyi hatóságok ajánlása nyomán Koppenhága felhagyott a Jonhson and Johnson vakcina alkalmazásával is.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) április 20-án közölte, hogy lehetséges a kapcsolat a J&J készítménye és a rendkívül ritka vérrögképződéses esetek között, amelyeket az Egyesült Államokban beoltott személyeknél mutattak ki. Az EMA szerint ugyanakkor a J&J és az AstraZeneca esetében is az oltások előnyei továbbra is felülmúlják a lehetséges mellékhatások kockázatait.

(MTI)