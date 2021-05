Koronavírus :: 2021. május 27. 22:01 ::

"Bátrabb" lazításokról döntött a román kormány

Romániában június elsejétől tovább lazítanak a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozásokon: egyebek mellett engedélyezik a magánrendezvények szervezését, és zárt térben sem lesz kötelező a védőmaszk viselése azokon a munkahelyeken, ahol legfeljebb öt ember dolgozik, és mindenki megkapta a védőoltást.

Az újabb - a korábban közzétett menetrendhez képest "bátrabb" - lazításokról csütörtöki ülésén döntött a kormány. A korlátozások fokozatos feloldása május 15-én kezdődött, amikor megszüntették az éjszakai kijárási tilalmat és a kültéri maszkviselési kötelezettséget.

Június elsejétől engedélyezik a lakodalmak, keresztelők és más magánrendezvények megszervezését, szabadtéren legfeljebb 70, zárt teremben legfeljebb 50 résztvevővel, amelybe a 16 év alatti kiskorúakat nem számolják bele. A létszámot nem korlátozzák, ha a szervező garantálja, hogy a rendezvényen kizárólag beoltottak vesznek részt.

A szabadtéri kulturális rendezvényeken továbbra is csak védettséggel rendelkező - beoltott, tesztelt vagy a betegségen átesett - nézők lehetnek jelen, de az eddigi ötszázról ezerre növelik az engedélyezett létszámot. Florin Citu miniszterelnök hozzátette: megteremtették a jogi lehetőségét annak, hogy egy-egy rendezvényen ezernél többen (legfeljebb ötezren) legyenek jelen, amennyiben kizárólag beoltottak vesznek részt.

Június elsejétől visszatérhetnek a védettséggel rendelkező nézők a fedettpályás sportesemények lelátóira is, de - a szabadtéri sporteseményekhez hasonlóan - a férőhelyek legfeljebb 25 százalékát foglalhatják el. Újdonság, hogy az arénák bejáratánál oltóközpontokat állítanak fel, és azok is bemehetnek, akik közvetlenül az esemény előtt oltatják be magukat.

A színházi előadásokon, egyéb zárt térben tartott rendezvényeken, valamint a vendéglőkben a terem befogadóképességének 70 százalékára emelik (az eddigi 50-ről) az elfoglalható helyek engedélyezett maximális számát. Ezt a korlátozást is át lehet lépni, ha valamennyi jelenlévő be van oltva.

Június 1-jétől ezentúl azok a Romániába a turisztikai céllal érkező külföldiek is karanténmentesen beléphetnek, akik igazolják, hogy átestek a betegségen, és a koronavírus-fertőzés kimutatásától legalább 14, de nem több mint 90 nap telt el.

(MTI)