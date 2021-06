Koronavírus :: 2021. június 24. 06:50 ::

Romániában már több mint kétezer korábbi halálesettel "igazították ki" a Covid-statisztikát

Romániában meghaladta a kétezret azoknak a - koronavírus-fertőzésnek tulajdonított - korábbi haláleseteknek a száma, amelyekkel utólag "igazították ki" a járványügyi statisztikát.

A stratégiai kommunikációs törzs szerdai kimutatásába 150 korábbi - köztük több mint száz tavalyi - halálesetet vezettek be a közegészségügyi intézet által végzett ellenőrzésekre hivatkozva. Az utóbbi hónapban olyan napok is voltak, amikor a korrekció jócskán meghaladta a járvány tetőzésekor feljegyzett - 213 halálesetről szóló - rekordot is.

Romániában Vlad Voiculescu volt egészségügyi miniszter hívta fel a figyelmet arra, hogy sokkal kevesebb Covid-haláleset kerül be a közegészségügyi intézet adataira épülő "hivatalos" adatbázisba, mint ahány áldozat szerepel a Covid-kórházak bejegyzéseit összesítő minisztériumi statisztikában. Ezt a kormányfő által elrendelt szakértői vizsgálat is igazolta. A hivatalos statisztika "kiigazítását" egy hónapja kezdték meg a napi jelentésekhez hozzáadva több-kevesebb, utólag "Covid-halálnak" minősített esetet.

Az utóbbi 24 órában is az utóbbi két hét átlagát meghaladó számú, 11 fertőzött vesztette életét, így szerdán elérte a 32 626-ot a járvány romániai, hivatalosan nyilvántartott áldozatainak száma. Közülük 2042-t utólag vezettek be a statisztikába.

Romániában egyébként az utóbbi héten - szerda kivételével - már nem haladta meg a tízet a 24 óra alatt elhunyt koronavírus-fertőzöttek, illetve a százat az egy nap alatt diagnosztizált új fertőzések száma. A szerdai jelentésben 66 új eset szerepel. A kórházi kezelésre szoruló fertőzöttek száma 685-re, az intenzív terápián ápolt súlyos eseteké pedig 141-re csökkent.

Csökkenőben van az oltási hajlandóság is: az utóbbi héten átlagosan kevesebb mint tízezerrel emelkedett naponta a koronavírus ellen - legalább a vakcina első dózisával - beoltottak száma.

A 19,3 millió lakosú Romániában eddig 4 millió 661 ezer ember kapott koronavírus elleni oltást.

(MTI)