Horvát kormányfő: senki számára nem lesz kötelező az oltás

Senki számára nem fogják kötelezővé tenni a koronavírus elleni oltást - jelentette ki Andrej Plenkovic horvát kormányfő szombaton Zágrábban, hozzátéve, hogy bízik a horvát állampolgárok körültekintésében, bölcsességében és tájékozottságában.

A kormányfő újságírói kérdésre válaszolt, miután Vili Beros egészségügyi miniszter és Davor Bozinovic belügyminiszter a napokban úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy egyes területeken kötelezővé tehetik oltást, külön hangsúlyt fektetve az egészségügyre.

A kormányfő kiemelte: nem hiszi, hogy van még valaki az országban, aki ne tudná, hogy a vírus már 18 hónapja jelen van, és több mint nyolcezer ember vesztette életét a Covid-19 szövődményeiben Horvátországban, valamint négymillió a világban.

"Annak ellenére, hogy tovább nő a fertőzöttek száma, nem tervezünk szigorúbb korlátozásokat sem bevezetni" - hangsúlyozta.

Az elmúlt 24 órában 1162 új esetet azonosítottak, így a járvány kezdete óta a SARS-CoV-2 koronavírussal fertőzöttek száma meghaladta a 383 ezret. A vírus okozta betegségben az elmúlt napon 14-en haltak meg, ezzel a járvány halálos áldozatainak száma 8427-re emelkedett. Kórházban 559 beteget ápolnak, 55-en vannak lélegeztetőgépen.

A valamivel több mint négymillió lelket számláló Horvátországban eddig 1 757 756-an kaptak védőoltást - a jogosultak 43,3, a felnőtt lakosság 52 százaléka -, közülük 1 647 073-an már a második adagot is felvették.

A szomszédos Szlovéniában szombatra 1085 új koronavírus-fertőzöttet szűrtek ki az országban. A vírus okozta Covid-19 szövődményeiben az elmúlt napon három beteg halt meg. A koronavírusos betegek közül 274-en vannak kórházban, 62-en intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lakosú Szlovéniában eddig 1 024 456-an kaptak védőoltást, közülük 935 064-en már a második adagot is. Ez az oltásra jogosult lakosság 49, illetve 44 százaléka.

Szlovénia, Horvátországgal ellentétben, kötelezővé teszi az állami hivatalok alkalmazottai számára a védőoltás felvételét - erről Zdravko Pocivalsek gazdaságfejlesztési és technológiai miniszter tett bejelentést pénteken Ljubljanában.

A kormány szombati ülésén szigorított a járványügyi intézkedéseken is. Szeptember 15-től minden ágazatban - kivéve a sürgősségi ellátás területét -, mindenkinek rendelkeznie kell oltási vagy gyógyultsági igazolással, illetve negatív teszttel, ez egyaránt vonatkozik a szolgáltatókra és a szolgáltatások igénybevevőire. A kormány kötelezővé tette továbbá a maszk viselését zárt térben és szabad téren is, amennyiben nem tartható be az emberek közötti 1,5 méteres védőtávolság.

