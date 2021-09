Koronavírus :: 2021. szeptember 23. 21:08 ::

A románok nem korlátozzák már az éjszakai kijárást a beoltottak számára

Erdélyben és Romániában feloldották a fertőzöttebb települések éjszakai kijárási korlátozásait a koronavírus ellen beoltottak számára.

A román kormány csütörtökön elfogadott határozatában ugyanakkor módosította azokat a fertőzöttségi küszöbértékeket, amelyek felett korlátozzák az éjszakai kijárást. Ezentúl azokon a településeken vezetnek be hétvégenként (pénteken, szombaton és vasárnap) kijárási tilalmat, amelyeken az utolsó 14 napon a lakosság több mint 6 ezrelékénél mutatták ki a koronavírus-fertőzést (az eddigi küszöb 4 ezrelék volt). Ott, ahol a fertőzöttségi ráta meghaladja a 7,5 ezreléket, hétköznap is csak alapos indokkal és munkahelyi igazolással, vagy saját felelősségére előre megírt nyilatkozattal szabad 20 és 5 óra között elhagyni a lakást.

A bukaresti kormány csütörtöki határozata értelmében a kijárási korlátozás immár nem vonatkozik azokra, akik legalább tíz napja megkapták a koronavírus elleni oltás második - vagy az egydózisú oltás egyetlen - adagját és ezt oltási igazolással, vagy az uniós digitális Covid-igazolvánnyal tanúsítják.

A kijárási korlátozások idején az adott településeken az üzleteknek 18 és 5 óra között zárva kell tartaniuk.

Erdélyben és Romániában továbbra is csak uniós védettségi igazolással szabad belépni a vendéglátóhelyekre, színházakba, mozikba és sportlétesítményekbe azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi ráta túllépte a 3 ezreléket. Ezt a rendelkezést most a bevásárló központokban helyben fogyasztható élelmiszert árusító vállalkozásokara is kiterjesztették, ugyanakkor az előírás alsó korhatárát az eddig 6-ról 12 évre emelték

Az egyedi QR-kód alapján ellenőrizhető védettségi igazolást azok igényelhetik - és tölthetik le, vagy nyomtathatják ki maguknak -, akik legalább tíz napja megkapták az oltást, friss negatív teszttel rendelkeznek, vagy legfeljebb fél éve gyógyultak ki a koronavírus-fertőzésből.

A bukaresti kormány azt követően módosította a kijárási szabályokat, hogy a temesvári polgármester szót emelt a beoltottakat is sújtó korlátozás ellen. Dominic Fritz azzal érvelt, hogy a járvány negyedik hulláma egyértelműen a beoltatlanoknak tulajdonítható és nem lehet az oltási hajlandóságot úgy növelni, ha azokat is karanténnal büntetik, akik beoltatták magukat.

Temesváron, ahol az utóbbi 14 napon a lakosság 4,8 ezrelékénél mutatták ki a fertőzést, a Temes megyei járványügyi operatív törzs szerdán - az eddigi szabályozás alapján - már elrendelte a hétvégi éjszakai kijárási tilalmat. A csütörtökön elfogadott kormányhatározat miatt a helyi sajtó most arra számít, hogy a városban egyelőre nem vezetik be a korlátozást, így a csütörtökön kezdődő és vasárnapig tartó Temesvári Magyar Napok résztvevőinek sem kell 20 óra előtt hazaérniük.

Közben országszerte továbbra is minden korábbinál gyorsabb ütemben terjed a járvány: csütörtökön ismét több mint hétezer új fertőzésről és újabb 113 halálesetről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs, mindkét adat több mint másfélszerese az utóbbi két hét átlagának. A kórházakban kezelt fertőzöttek száma csütörtökön meghaladta a kilencezret, az intenzív terápián ápolt súlyos fertőzötteké elérte a 1067-et.

(MTI nyomán)