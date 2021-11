Mivel az oltatlanok felélik az egészségügyi erőforrásokat, a szingapúri kormány hétfőn közölte, hogy a továbbiakban nem fedezi az oltást megtagadók orvosi költségeit abban az esetben, ha elkapják a Covidot, és ezzel kapcsolatban kezelésre szorulnak.

Amíg a járványhelyzet nem enyhül, addig az állam továbbra is fedezi a beoltottak Covid okozta orvosi költségeit, illetve a tizenkét év alatti gyermekek és más okból olthatatlan emberek orvosi számláját – írta meg a The Washington Post.

Ong Ye Kung egészségügyi miniszter egy hétfői sajtótájékoztatón elmondta, hogy ebben a rendszerben a be nem oltottak költségeit továbbra is „nagy mértékben támogatják” – számol be a Yahoo News. Ong azt is hozzátette, hogy „a kórházak annak örülnének a leginkább, ha egyáltalán nem kellene számlát kiállítaniuk ezeknek a betegeknek, de csak így tudják az oltásra jogosult oltatlanokat arra buzdítani, hogy oltassák be magukat”.