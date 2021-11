Koronavírus :: 2021. november 26. 09:45 ::

162 beteg hunyt el, 11 871 új fertőzöttet találtak

Meghalt 162, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 11 871 koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon - közölte pénteken a koronavirus.gov.hu, kiemelve: eddig 6 087 474 embert oltottak be, közülük 5 823 818-an a második, 2 269 551-en pedig már a harmadik adag vakcinát is megkapták.

A kormányzati portálon azt írták: 1 068 888-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 33 866 ember, a gyógyultak száma 862 534-re emelkedett. Az aktív fertőzöttek száma 172 488.

Kórházban 6913 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 695-en vannak lélegeztetőgépen.

Az oltási akcióhét negyedik napján újabb rekordot döntött a beadott oltások száma, csütörtökön 139 ezer oltást adtak be. Az akcióhéten összesen már 527 ezer oltás történt, közülük 435 ezren már a harmadik, megerősítő oltást is megkapták, és 63 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy felveszi az első oltását.

(MTI)