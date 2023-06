Szombat este Budapestre szervez cigány-, zsidó- és buzimentes bulit a Generation of Normality (GN). A szervezők szerint az esemény nem kirekesztő, hiszen mindenki mást szívesen látnak, kizárólag cigányok, zsidók és homokosok, illetve azok származékai (transzok stb.) nem léphetnek be.

Nos, az alábbi "hírecskét" minden bizonnyal kirekesztőnek, cigányellenesnek, antiszemitának, rasszistának, homo- és transzfóbnak, nácinyilasfasisztának neveznék liberálisék, akik ugye soha nem kirekesztők.

Szombat este a budapesti Gödörbe szervezett férfimentes bulit a Girls New Generation (GNG). A szervezők szerint az esemény nem kirekesztő, heteroszexuális, leszbikus és transz nőket is szívesen láttak, kizárólag férfiak nem léphettek be. Az egyik résztvevő szerint erre nemcsak a zaklatások miatt van szükség, hanem azért is, mert ha megjelenik egy férfi, az megtöri a női közösség lágyságát, finom hangulatát.