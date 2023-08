LMBTQP+, Külföld :: 2023. augusztus 15. 20:49 ::

Különös szövetség: keresztények és muszlimok az LMBTQ-lobbi ellen

Kanada még nyugati viszonylatban is az extrém módon „toleráns” országok között szerepel, persze a toleranciát ebben az esetben negatív oldalról kell értelmezni. Lényegében toleráns mindennel, ami nem az ország eredeti kultúrájához tartozik, de még ezek közül is messze kitűnik az LMBTQ-lobbi általi rajongás. Ez olyannyira igaz, hogy még a szintén dédelgetett muszlim közösséget is beáldozzák érte, talán emlékszünk még arra a Heti progresszió-részre, amelyben egy kanadai tanár szerepelt, aki felszólította a muszlim diákokat, hogy vegyenek részt a „Pride”-on, különben csomagolhatnak haza. Amúgy ebből azóta volt több eset is, ízlelgessük egy kicsit a dolgot: mégis mikor mondana ilyet egy kanadai tanár mondjuk a keresztény közösségek védelmében?

Az LMBTQ-lobbi pedig olyan erős az országban, amely már olyan közösségeket is egybe kovácsol, ahol ez korábban elképzelhetetlen lett volna, ugyanis keresztények és muszlimok közösen tiltakoznak az egyre agresszívebb gender tanterv ellen.



Keresztények és muszlimok közösen tüntettek az LMBTQ-lobbi ellen a kanadai Calgaryban (képernyőfotó: TikTok)

Aziz Wadya 22 évvel ezelőtt érkezett Egyiptomból Kanadába, „muszlimként egy keresztény többségű országba” – jegyzi meg. Amit pedig ezután mond, rendkívül érdekes több szempontból is:

Nem kényszerítettek arra, hogy a gyerekeimet megtanítsam a kereszténységre. Tiszteletben tartották az identitásomat, annak ellenére, hogy ők voltak többségben. Most jelenleg a lakosság kevesebb mint 1%-a kényszeríti ránk a napirendjét.

A tiltakozás egyébként Alberta tartományban, Calgary belvárosában történt, elmaradhatatlan kellékként persze megjelentek LMBTQ-párti ellentüntetők is, akik azt üzenték a tiltakozóknak, hogy „hagyják békén a queer gyerekeket”. Ezen a ponton pedig már egyáltalán nem is számított, hogy muszlimoknak is beszólogatnak.

A közös tiltakozás keresztény oldalról is befogadásra lelt. Az egyik tüntető „nagyon boldog volt, hogy közösen hozták tető alá a rendezvényt”. „Egy muszlim hölgy odajött hozzám és megáldott, rám tette a kezét, mintha keresztény volna, úgy éreztem, ez egy nagyon örömteli pillanat volt” – emlékszik vissza.

A Calgaryba szervezett tüntetés egyik szervezője egy ötgyermekes apa, aki annyira elégedetlen a liberális oktatási rendszerrel, hogy a gyerekeit kivette az állami oktatásból, hogy otthon tanuljanak tovább. Szervezőként őt is „kellemesen meglepte”, hogy korábban szemben álló csoportok össze tudnak fogni, ha közös ügyről van szó.

„Nagyon megdöbbentem, mikor megláttam azokat az embereket, akik korábban ellenünk visítoztak, gúnyt űztek a vallásunkból és feltörölték velünk a padlót, hogy Allahu akbart mondva eljöttek a demonstrációnkra” – foglalta össze az édesapa.

Justin Trudeau, Kanada miniszterelnöke a világ egyik legliberálisabb vezetője, ennek megfelelően Kanada is az ő nézeteit tükrözi. Már az Egyesült Államokban is pattanásig feszült a helyzet a homoszexuális lobbi miatt, ám Kanada még az USA-n is túltesz. Népesség szempontjából azonban nem megkerülhetők a muszlim közösségek, akik lakosságarányosan többen vannak, mint az Egyesült Államokban. Trudeau már muszlimoktól is megkapta, hogy az LMBTQ támogatása bűn, így valószínűleg a helyzet tovább romlik majd.

Eredetileg kettő (vagy több) szemben álló közösség összefogása egy veszélyesebb ellenség ellen nem új keletű dolog, az eleve romló tendenciát mutató időszakok érdekes, megkerülhetetlen mozzanatai ezek, az ókori Rómában is volt rá számos példa (Aëtius, az utolsó nyugat-római hadvezér seregében például már alig szolgáltak „eredeti” rómaiak, katonái jelentős részét korábban beözönlött, csak részint romanizált barbár népek tették ki).

Vajon lehet jövője az ilyen jellegű összefogásnak?

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info