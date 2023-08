Háború :: 2023. augusztus 16. 21:41 ::

Egy NATO-tisztviselő felvetette, hogy Ukrajna lemondhatna területekről, de már bocsánatot kért, amiért ily szörnyű bűnt követett el

Kedden Kijev és a NATO között hirtelen diplomáciai vita alakult ki Stian Jenssen, Jens Stoltenberg vezérkari főnökének azon felvetése miatt, miszerint Ukrajna lemondhatna területeinek egy részéről a NATO-tagságért cserébe – írja a Sky News nyomán az Index.

Kijev visszavágott, "nevetségesnek" nevezve az ötletet. Ez pánikszerű nyilatkozatot váltott ki a NATO részéről, amely szerint nem változtatták meg az Ukrajna területi integritását támogató álláspontjukat.

Ma délután maga Jenssen kért bocsánatot a saját szavai miatt egy norvég újságnak adott interjúban.

Jenssen azt mondta, hogy megjegyzése egy nagyobb vita része volt a lehetséges jövőbeli ukrajnai forgatókönyvekről, és nem így kellett volna fogalmazni.

A NATO-tisztviselő szerint továbbra is Ukrajna támogatása a prioritás.

Podoljak, "Ukrajna Medvegyevje" megint kitalált három pontot

Az ukrán elnöki tanácsadó szerint három dolgot kell tenni a háború befejezésének felgyorsítása érdekében: további szankciókat bevezetni, fegyvereket szállítani és elszigetelni az orosz vezetést.

Az X-en, korábbi nevén a Twitteren a következőket írta: három probléma, amelyek erősebb megoldásokat igényelnek a háború "tisztességes" befejezésének felgyorsításához. Ehhez pedig a megoldásokat is megírta:

Oroszország státuszának hivatalos módosítása terrorista állammá, vagy kemény másodlagos szankciók a magánközvetítők ellen.

Az orosz védelmi rendszer méretének, valamint az ország raktározási és logisztikai képességeinek matematikai elemzése. Az igényeknek megfelelő, optimális mennyiségű nagy hatótávolságú rakéták, lőszerek, aknamentesítési rendszerek és frontvonalas rakétavédelmi rendszerek átadása.

Oroszország legfelsőbb vezetésének elszigetelése, ami drámaian csökkenti a diplomáciai manőverezés lehetőségeit, és jelzésként szolgál a semleges országoknak. Ehhez minden közvetlen kommunikáció megtagadása, valamint különböző joghatóságok elfogatóparancsainak kiadása bűncselekményekben való bűnrészesség miatt.

Verescsuk sem készül békére



Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes egy kedd esti Telegram-bejegyzésben azt írta, az Oroszországgal szemben zajló háború előreláthatólag nem ér véget egyhamar.

"Meddig tart a háború? Őszintének kell lennünk. Ebben a háborúban a győzelemhez vezető út hosszú és nehéz lesz" – fogalmazott, majd hozzátette,

kizárt, hogy a háború 2-3 héten belül, az idei év végéig, vagy akár jövő tavaszig véget érjen.

"Hosszú küzdelemre kell felkészülnünk. Az állampolgároknak és a hatóságoknak egyaránt, mindenkinek hosszú és nehéz háborúra kell felkészülnie. Csak akkor győzhetünk" – szögezte le. Ezután több pontban összefoglalta, hogy szerinte mire van szükség a háborús győzelemhez.

– Itt és most kell a legjobbat kihoznunk magunkból. Csendben. Napról napra. És támogatnunk kell egymást. Ez is fontos. Ezért tudtunk ellenállni a múlt évben. És csak így tudunk győzelmet aratni a háború végén – írta a politikus, akinek a neve nemrég a védelmi tárca lehetséges várományosaként is felvetődött.