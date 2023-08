Háború :: 2023. augusztus 29. 11:43 ::

Ennyit keresnek a brit hírszerzés szerint a fronton harcoló orosz katonák

A brit hírszerzés mai jelentése szerint egyre jobban megéri anyagi szempontból orosz katonának lenni.

2022. februárban átlagosan 81 200 rubelt keresett egy orosz hadnagy (most kb. 300 ezer forint), októberre már egy mozgósított közlegény illetménye is 195 ezer rubel (most kb. 720 ezer forint) volt.

A jó fizetés erős motivációs faktor lehet abban, hogy valaki orosz katonának álljon, főleg Oroszország szegényebb területein. A britek szerint viszont még így se sikerül elérni az önkéntesek toborzási célszámait, írja a Portfólió.