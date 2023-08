Háború :: 2023. augusztus 31. 21:51 ::

Lavrov: Moszkva nem lát új garanciákat a gabonaegyezmény helyreállításához

Oroszország továbbra sem lát új garanciákat a fekete-tengeri gabonaegyezmény helyreállításához - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter török hivatali partnerével, Hakan Fidannal csütörtökön Moszkvában tartott megbeszélését követően.

Közös ajtótájékoztatójukon Lavrov azt hangoztatta, hogy "a Nyugat zavarja az orosz gabona és műtrágyák fokozott exportját akadályozó problémák megoldását". "Az ENSZ-illetékesek nem tudnak mit tenni, (...), és egyelőre minden az ígéretek szintjén marad" - tette hozzá.

Felidézte azt is, hogy a BRICS országcsoport (Brazília, Oroszország, India, Kína, Dél-Afrika) minapi csúcstalálkozóján volt alkalma szót váltania António Guterres ENSZ-főtitkárral a gabonamegállapodással kapcsolatos új javaslatairól. Mint mondta, Guterres kezdeményezése továbbra sem tartalmazott garanciákat, csak ígéreteket, hogy "jobban és gyorsabban fognak igyekezni".

"Csak megerősíthetem, hogy amennyiben nem pusztán ígéretek, hanem kézzelfogható eredményekkel járó garanciák lesznek, amelyek akár már holnap is életbe léphetnek, akkor már egyenesen holnaptól teljes körűen folytatódhat e csomag végrehajtása" - fűzte hozzá Lavrov.

"Vlagyimir Putyin orosz elnök garantálta, hogy teljes mértékben kompenzálni fogjuk az ukrán gabona azon részét, amely a fekete-tengeri kezdeményezés ideje alatt a rászoruló országokba ment, ami mindazonáltal az ukrán termékexportnak kevesebb mint 3 százaléka volt" - húzta alá. Hozzátette, hogy a leginkább rászoruló hat afrikai államnak Oroszország egyenként 50 ezer tonna gabonát szállít térítésmentesen, és a szállítmányozási, valamint az egyéb járulékos költségeket is állja.

Lavrov azt is kijelentette: a mostani találkozón tudtára adta Törökországnak, mit kell tennie a Nyugatnak a fekete-tengeri gabonaegyezmény helyreállításához.

Hakan Fidan megjegyezte, hogy Ankara folytatni fogja a megállapodás visszaállítása iránti erőfeszítéseit. "Ez az egyezség rendkívül fontos a globális élelmezés biztonsága, illetve a fekete-tengeri régió békéje és stabilitása szempontjából" - húzta alá.

Beszélt arról is, hogy Törökország továbbra is erőfeszítéseket fog tenni az ukrajnai konfliktus tárgyalásos rendezése érdekében. Közölte, hogy pénteken Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel is tárgyal.

Lavrov kitért arra is, hogy török partnerével részletesen megvitatták az ukrajnai helyzetet, illetve Volodimir Zelenszkij "békeformulájának" kilátástalanságát. "Ezekkel az erőfeszítésekkel megpróbálják aláásni a komoly megbeszéléseket arról, hogy miként lehet szavatolni az egyenlő és oszthatatlan biztonságot, amellyel elejét lehet venni a konfliktusoknak Európában" - vélekedett az orosz diplomácia vezetője.

Lavrov szót ejtett arról is, hogy Putyin elnök hamarosan találkozik Recep Tayyip Erdogan török elnökkel.

(MTI nyomán)