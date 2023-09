Háború :: 2023. szeptember 20. 06:52 ::

Az amerikai védelmi miniszter elhúzódó háborúra számít

Az Egyesült Államokban is képezhetik az Oroszország által indított háborúban védekező ukrán légierő pilótáit az F-16-os vadászgépek használatára - jelentette be Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter.

A miniszter a németországi Ramstein amerikai légi támaszponton az Ukrajna önvédelmét szolgáló nemzetközi kapcsolattartó csoport (Ukraine Defense Contact Group) 15. miniszteri tanácskozását megnyitó köszöntőjében kiemelte, hogy a washingtoni vezetés amerikai helyszínű kiképzéssel járul hozzá az úgynevezett F-16-koalíció - az Ukrajnát F-16-os gépekkel támogató országok - munkájához.

Szólt arról is, hogy hamarosan megérkeznek Ukrajnába az Egyesült Államok által adományozott M1 Abrams típusú harckocsik.

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok és partnerei együttvéve már 76 milliárd dollár értékben nyújtottak úgynevezett közvetlen védelmi támogatást - fegyvereket, lőszert, járműveket és egyéb hadi felszerelést - Ukrajnának. A kapcsolattartó csoport legutóbbi, júliusi tanácskozása óta egyedül az Egyesült Államok további kétmilliárd dollár értékű támogatásra tett vállalást - mondta Lloyd Austin.

A miniszter ezzel kapcsolatban a tanácskozás után tartott tájékoztatóján arra a kérdésre, miként értékeli, hogy a kieli viliággazdasági kutatóintézet (IfW Kiel) adatai szerint már nem az Egyesült Államok, hanem az Ukrajnát támogató európai országok közössége vezeti a közvetlen védelmi támogatás összege alapján vezetett listát, elmondta, hogy ez "nem verseny", az amerikai választópolgárok számára pedig megnyugtató lehet a tudat, hogy hazájuk mellett más országok is jelentős szerepet vállalnak.

Lloyd Austin az újabb felajánlásokról szólva kiemelte, hogy Németország további 400 millió euró értékben küld segítséget az ukrán erőknek. Mint mondta, ösztönzi az ötven országból álló csoport valamennyi tagját, hogy alaposan vizsgálják át légvédelmi rendszerekből és 155 milliméter átmérőjű tűzérségi lőszerekből felhalmozott készletüket, és minden lehetséges támogatást adjanak meg Ukrajnának, hogy felkészülhessen a következő "háborús télre".

Azt állította, hogy Ukrajna önvédelmi harca küzdelem "a káosz és az önkény ellen", támogatása pedig "közös küzdelem egy olyan világ ellen, amelyben az önkényurak erővel rajzolják át a határokat". A tanácskozást megnyitó beszédében és az ülés utáni tájékoztatón is több alkalommal is jelezte, hogy elhúzódó háborúra számít, mint mondta, arra kell felkészülni, hogy Ukrajnának hosszú távon is szüksége lesz a védelmi támogatásra.

(MTI nyomán)