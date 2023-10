Háború :: 2023. október 10. 12:31 ::

ENSZ-főbiztos: a polgári lakosságot veszélyeztető ostromot és a túszejtést is tiltja a nemzetközi jog

A nemzetközi jog szerint tilos minden olyan ostromzár, amely a polgári lakosságot veszélyezteti, és a nemzetközi jog a túszejtést is tiltja - szögezte le kedden az ENSZ emberi jogi főbiztosa a Hamász által elkövetett "borzasztó mészárlásokkal" és az izraeli válaszlépésekkel összefüggésben.



Fotó: Monirul Alam / EPA-EFE

Közleményében Volker Türk felhívta a figyelmet arra, hogy a Gázai övezetben polgári létesítményeket, köztük iskolákat is támadás ért, és civil áldozatokról is tudni.

"Minden, a civil lakosság szabad mozgását és az áruforgalmat korlátozó, blokád kialakítását célzó döntést alá kell támasztani katonai indokokkal, máskülönben kollektív büntetésről van szó" - jelentette ki.

A főbiztos mély megdöbbenésének és felháborodásának adott hangot "a palesztin fegyveres csoportok tagjai által elkövetett borzasztó mészárlásokkal" kapcsolatban is, és felszólította e csoportokat, engedjék el foglyaikat, mégpedig azonnal és feltétel nélkül. "A nemzetközi jog a túszejtést is tiltja" - figyelmeztetett.

Közleményében Türk egyúttal felszólította a világ országait, "tegyenek meg minden a feszültség csökkentésére Izraelben és a megszállt területeken".

Joáv Galant izraeli védelmi miniszter hétfőn jelentette be a Gázai övezet "totális blokádját", leszögezve, hogy Izrael mostantól sem villanyáramot, sem élelmiszert, sem üzemanyagot nem enged be az övezetbe. Jiszráel Kac infrastrukturális miniszter a vízellátás leállítását jelentette be.

Az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) humanitárius folyosó megnyitását sürgette.

A WHO emellett bejelentette, hogy kifogytak az övezetben az egészségügyi készletei, valamint a kórházak túlzsúfoltságára figyelmeztetett, kiemelve, hogy az intézményeknek sürgős segítségre van szükségük.

A szervezet egyik szóvivője Genfben azt közölte, hétfő délutánig 13 kórházat ért támadás, és hat egészségügyi dolgozó vesztette életét, négyen pedig megsebesültek.

Izraeli oldalon hivatalos források szerint egy mentő halt meg a hét végén a Gázai övezetből indított rakétatámadás során.

(MTI)