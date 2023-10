Háború :: 2023. október 11. 18:07 ::

Likudos parlamenti képviselő: itt az idő bevetni az ítéletnapi bombát a Gázai övezet megsemmisítésére!

Az atomarzenállal is rendelkező Izrael megvédésére ígéretet, s majdhogynem esküt tett nyugati politikusok által felbátorítva Tally Gotliv, a kormányzó Likud párt parlamenti képviselője tegnap, a Gázai övezet ellen megindított terrorbombázás napján azt írta az X-fiókján, hogy nem elég egyes városrészeket eltörölni a föld felszínéről, hanem az egész Gázai övezetet kell a földdel egyenlővé tenni. A terv megvalósítása érdekében a betonromboló bombákon kívül be kell vetni az „ítéletnapi fegyvert” is.



Tally Gotliv, a Likud parlamenti képviselője (fotó: Flash 90)

Kezd beérni a gyümölcse annak, hogy a nyugati világ politikusai - köztük Orbán Viktor és Szijjártó Péter - még az izraeli hadsereg bosszúhadjáratának megindulása előtt Izrael „önvédelmi jogát” hangoztatták. A Fidesz izraeli testvérpártját, a Likudot, s annak a Gázai övezetben korábban kivitelezett népirtásokon megedződött vezérét, Binjámin Netanjáhu miniszterelnököt azonban nem nagyon kell bátorítani, megtámogatni, hogy népirtást hajtson végre a mindössze 360 négyzetkilométeres területen összezsúfolódott 2 300 000 lélekszámú, Izrael által már 16 esztendeje szárazföldi, légi és tengeri blokád alatt tartott Gázai övezetben.



Sebesülteket mentenek a Gázai övezetben (fotó: aljazzera.net)

A Gázai övezet polgári lakosságának nincs hová menekülni, mert Izrael bombázza az iskolákat, kórházakat, mecseteket és az UNRWA (az ENSZ Segély- és Munkaügyi Hivatala) nevű szervezet intézményeit és menhelyeit is. Természetesen azzal a megindokolással, hogy ezeken a helyeken mindenütt a „palesztin terroristák” fegyverraktárai, lőállásai vannak. Az El-’Árábijjá pánarab hírtévé közlése szerint e sorok írása közben a nyugati világ politikusai által buzdított és bátorított izraeli terrorbombázásnak már 1055 halálos és 5148 sebesült áldozata van, akiknek 60 százaléka nő és gyermek. A kórházakban már nincs szabad ágy, a gyógyszerek fogytán vannak.



Gázaváros Er-Rimál negyede ma reggel - majdnem a földdel egyenlővé tették (fotó: aljazzera.net)

De ezzel a pusztítással sem elégszik meg Táli Gottlieb (angol átírásban: Tally Gotliv), a Fidesz izraeli testvérpártja, a Likud parlamenti képviselője, aki tegnap a következő bejegyzést írta az X-en:

Csak a Közel-Keletet megrengető robbanás adhatja vissza ennek az országnak (Izraelnek – H. J.) a becsületét, erejét és biztonságát! Itt az idő bevetni az ítéletnapi bombát. Korlátlan mennyiségben indítani kell a nagy rombolóerejű rakétákat. Nem csak egyes városrészeket kell a földdel egyenlővé tenni, hanem egész Gázát kell a földdel egyenlővé tenni, lerombolni. Mert másképpen nem csináltunk semmit. Nem jelszavakat kell hangoztatni, hanem betonromboló bombákat kell bevetni. Csak irgalmatlanul! Csak irgalmatlanul!



A likudos képviselő csiripelése az X-en

Az ítéletnapi fegyver vagy eszköz (angolul: doomday device) említésekor a véresszájú zsidó képviselőnő nyilván az Izrael által birtokolt, izraeli-dél-afrikai fejlesztésű Jericho RSA-3 elnevezésű, háromfokozatú, 1300 kilogramm súlyú robbanóanyag szállítására képes ballisztikus rakétára gondolt, s amelynek a Gázai övezet elleni bevetését már korábban is melegen ajánlotta az izraeli hadseregnek.



A Jericho RSA-3 ballisztikus rakéta (fotó: reddit.com)

Hering J. – Kuruc.info