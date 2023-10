Háború :: 2023. október 14. 18:17 ::

Érdekes párhuzamot vont Netanjahu tanácsadója a "váratlan" támadással kapcsolatban: olyan ez, mint a 9/11

„Nincs más lehetőségünk, mint teljesen megsemmisíteni a Hamászt. Barbár, terrorista természetük nem újdonság Izrael számára, sok terrort átéltünk, de a támadás mértéke és barbár jellege így is megdöbbentő volt” – mondta a Magyar Nemzetnek adott interjújában Ariel Bulshtein.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök tanácsadója, aki a Pro-Izrael konferenciára érkezett Budapestre, a lapnak kijelentette, ezért a háborúért nagy árat fognak fizetni, de nincs más választásuk. Ráadásul a Hamászhoz más szervezetek is csatlakoznak: a napokban többen megpróbáltak Libanonból Izraelbe bejutni. Bulshtein kijelentette, leginkább a Hezbollah esetleges csatlakozása aggasztja őket.

A Hezbollah terrorszervezetből alakult át hadsereggé, sokkal erősebb, mint a libanoni hadsereg, de facto az egész országot ellenőrzi, különösen a dél-libanoni, Izraelhez közeli területeket. Szintén ismertek barbár módszereikről, például rakétáikat a civil házakba, kórházakba, mecsetekbe telepítik. Azt nem tudja, hogy csatlakoznak-e a háborúhoz, de mint Irán hosszabb karja, Teherántól függnek, teljes ellenőrzése van a perzsa államnak felettük.

A tanácsadó elmondta, Irán a Hamászt is támogatja, többek között fegyverekkel, amelyeket a Sínai-félszigetről visznek be a Gázai övezetbe, de nincs teljes ellenőrzésük a terrorszervezet felett. Netanjahu munkatársa szerint azonban Izrael készen áll a mozgósításokra, és a hadseregbe is több mint négyszázezer ember érkezett önkéntes alapon.

„Amikor fenyegetés ér minket, félreteszünk mindent: politikai, ideológiai, vallási megosztottságot. Számunkra ez a háború olyan, mint 9/11 és Pearl Harbor együtt, küldetésünk mindenekelőtt a háború megnyerése” – fogalmazott.

(MN - Mandiner nyomán)