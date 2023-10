Háború :: 2023. október 16. 18:55 ::

Háborús videók és közvetítések ezreit távolította el a TikTok

A TikTok közösségi felület több mint 500 ezer videót és 8 ezer élő közvetítést távolított el platformjáról a izraeli-palesztin konfliktussal kapcsolatban - közölte blogfelületén a TikTok.

A vasárnap megjelent közlemény szerint október 7-e óta eltávolítják az olyan tartalmakat, amelyek sértik a közösségi oldal felhasználói irányelveit. Mint írták, a TikTok jelentős anyagi ráfordítással megnövelte az arabul és héberül tudó tartalmi moderátorainak számát, és továbbfejlesztette a nem kívánt tartalmakat automatikusan kiszűrő programját is. Megerősítették továbbá, hogy a TikTok továbbra is együttműködik a tényellenőrző szervezetekkel, amelyek 50 nyelven figyelik és ellenőrzik a platformon megjelenő tartalmakat. Hozzátették: ha nem vezet egyértelmű eredményre az ellenőrzés, akkor "nem hitelesítettnek" minősítik az adott közlést amely megosztható marad, de nem kerül a felhasználóknak személyesen ajánlott hírfolyamba. Ezen kívül az élő közvetítések és bizonyos címkék (hashtag) használatát is megszigorították.

A közösségimédia-cég azután hozta nyilvánosságra döntését, hogy az Európai Unió a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályra (DSA) hivatkozva csütörtökön azon kötelezettségére emlékeztette a vállalatot, hogy akadályoznia kell felületein a jogsértő tartalmak, valamint az álhírek megjelenését.

Az EU korábban a többi közösségi platform üzemeltetőihez, így a Metához, az X-hez és a YouTube-hoz is hasonló üzenetet juttatott, el azt állítva, hogy erőszakot és álhíreket bemutató tartalmak árasztják el a közösségi oldalakat.

Az EU felhívására a TikTokon kívül eddig a Meta és az X (korábbi Twitter) válaszolt. Thierry Breton belső piacért felelős uniós biztos ezzel kapcsolatban hétfőn Párizsban kijelentette, hogy Brüsszel nem tartja kielégítőnek az X több tízezer fiók eltávolításáról szóló válaszát, ezért mélyebb vizsgálatot indít az Elon Musk tulajdonában álló közösségi platform ellen.

(MTI)