Avgyijivkánál az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerint a Wagner egykori zsoldosait vetik be. Ők immár az orosz védelmi minisztérium egységeiben harcolnak. Az „Arbat” különleges zászlóalj egyik alakulata szinte csak zsoldosokból áll, de őket vetették be Bahmutnál is. Az ISW szerint a wagnereseket szétszórták a fronton, így nem tudnak összeállni hatékony katonai szervezetté.