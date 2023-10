Háború, Tudomány és technika :: 2023. október 31. 09:17 ::

A jövő lengyel hadseregének alapharckocsi-típusa: a K2PL "Farkas"

Napjainkban az európai NATO-államok legambiciózusabb haderőfejlesztési programjával valószínűleg Lengyelország rendelkezik. Ennek a politikai hátterével nem kívánunk foglalkozni, hanem a haditechnikai vonzatként a harckocsi-beszerzést ismertetjük.

A lengyel haderőfejlesztési-program

Az orosz-ukrán háború kitörése óta a lengyel haderő a legerősebb európai fejlesztési programot hirdette meg.

Ennek része, hogy beszereznek 1000 darab dél-koreai K2 és K2PL „Farkas” harckocsit. A típus a jelenleg a piacon elérhető típusok közül mindenképpen a legmodernebbek között van, ha nem a legmodernebb.



K2 típusú harckocsi

Tűzerő

A típus lövege a német Rheinmetall cégtől származó, licencben gyártott 120 mm-es harckocsiágyú. Ez a típus fejlesztésének a kezdetekor egyértelműen a legerősebb elérhető harckocsiágyú volt.

Viszont a legújabb fejlesztések, mint a KF-51 Párduc, vagy az európai EMBT már nagyobb űrméretű lövegeket kaptak. Emellett a T-14 Armata is valószínűleg már erősebb löveggel rendelkezik.

A páncélos képes a koreai fejlesztésű Korean Smart Top-Attack Munition alkalmazására. Ezt a csőből lövik ki, és az elhíresült Javelinhez hasonlóan felülről támadja az ellenséges célpontokat. Ezzel a lőszerrel a K2 képes látóhatáron túli célpontokat támadni 8 kilométeres távolságig.

A K2PL a jelenleg elterjedt nyugati, illetve nyugati eredetű harckocsi-típusokkal ellentétben automata töltős. A töltő rendszere hasonló a francia AMX 56 Leclerc harckocsin megvalósítotthoz.

Ez valószínűleg jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a típus nagyjából 10-15 tonnával könnyebb, mint a legelterjedtebb nyugati harckocsitípusok, vagyis a Leopard 2 és az Abrams. Az automata töltő csökkenti a személyzet létszámát, ami csökkenti ezzel párhuzamosan a tank dimenzióit is.

Védelem

A K2PL rendelkezik reaktív páncélzattal, ami révén a típus védettsége olyan hatékony, hogy képes kivédeni a saját ágyúja által leadott lövést. Márpedig a harckocsi fejlesztésnek a kezdetekor a Rheinmetall L55-ös löveg a világ legerősebb harckocsiágyúja volt.

Viszont az Armata lövege az oroszok szerint erősebb, mint a NATO-harckocsiágyúk.

A páncélos emellett rendelkezik aktív védelmi rendszerrel is, ami álcázza a tankot a támadó rakéták ellen, multispektrális köddel. A koreai fejlesztésű aktív védelmi rendszer emellett a támadó rakéták elfogására is képes.

Viszont a tank aktív védelmi rendszerének van egy olyan hiányossága, hogy csak korlátozott számú rakéta elfogására képes, mivel kicsi a tölteteknek a száma (a tank összesen 4 töltetet hordoz).

A tank védelméhez tartoznak még lézer- és radar-besugárzásjelzők is, ami mellett a tank képes zavarni az ellenséges radarokat is. A számítógép a lézer-besugárzásra automatikus elködösítéssel tud reagálni.

Arról nincs biztos információ, hogy lengyelek vajon az aktív védelmi rendszerekkel együtt rendelték-e még a K2PL harckocsikat.

Hidropneumatikus felfüggesztés

A tank egyik nagyon fejlett jellemzője a hidropneumatikus felfüggesztés. Ez a felfüggesztés lehetővé teszi, hogy a tank 40 centiméterrel alacsonyabbra „ülhet” vagy 40 centiméterrel magasabbra „állhat”. Az előbbi képesség azt teszi lehetővé, hogy csökkenjen a tank magassága, ami révén kisebb célpontot nyújt és könnyebb álcázni, az utóbbi révén pedig könnyebben tud akadályokon átkelni.

Hajtómű

A K2 hajtóműve a korai példányokon a licencben gyártott, német eredetű MTU dízelmotor volt, ami 1500 lóerő leadására képes. Mivel a K2 könnyebb, mint a nyugati harckocsik, és a motorjának a teljesítménye ugyanakkora, ezért jobb a mobilitása.

Időközben a motort kicserélték egy koreai eredetű erőforrásra, ami ugyanakkora teljesítmény leadására képes, mint az MTU dízelmotor.

Gyártás és fejlesztés

A lengyelek az első 180 tankot még közvetlenül Dél-Koreából kapják, a Rotemnél fogják azokat legyártani. Ennek az első 180 példánynak a jellemzői még nem fognak teljesen megegyezni a K2PL verzióval. A Koreában gyártott egységek 2025-ig érkeznek majd be.

A következő 820 egységet viszont már Lengyelországban fogják gyártani, licenc alapján. Ezek az egységek már a lengyel igényeknek megfelelő módosításokat fogják tartalmazni.

Egy másik tanktípus, amit a lengyelek nagy számban rendeltek: M1A2 Abrams és M1A1 Abrams

A nagyon sok dél-korai tank mellett a lengyelek jelentős számban rendeltek amerikai M1 Abrams tankokat is. Ennek a típusnak a legkorszerűbb hadrendben álló verziójából, az M1A2 Sep v3-ből a lengyelek 250 egységet rendeltek. Ez a 250 egység önmagában is komolyabb erő lenne, ezért a cikkben röviden erre is kitérünk.

Az M1A2 és annak a továbbfejlesztései szegényítetturán-páncélzattal rendelkeznek. Az urán az egyik legsűrűbb anyag, amit páncélzatnak használnak, ami igen jó védettséget biztosít. Viszont ez valószínűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az Abrams nagyon nehéz a passzív védelme miatt.



M1A2 Abrams

A tank kompatibilis az M829A4 lőszerrel, ami állítólag képes kilőni a reaktív páncélzattal védett orosz harckocsikat (T-90M).

A típust gázturbina hajtja, ami nagyon sok üzemanyagot igényel. Ez komoly logisztikai probléma.

A lengyelek a 250 M1A2 mellett rendeltek 116 régebbi M1A1 verziójú Abrams tankot is.

Összesítés, következtetések

A lengyel hadsereg már a háború kitörésekor is Európa egyik legnagyobb harckocsi-állományával rendelkezett, bár nem a legmodernebbekkel.

Viszont amennyiben a lengyeleknek tényleg lesz pénzük arra, hogy kifizessék az 1000 darab dél-koreai harckocsit, akkor több páncélosuk lesz, mint a németeknek és a franciáknak együttvéve, és talán még modernebbek is.

Ha az Abramseket és a lengyelek jelenleg rendelkezésre álló harckocsi-állományát is beleszámítjuk, akkor a program megvalósulása után a lengyel hadsereg 1600-1800 harckocsival fog rendelkezni a 2030-as években. Ráadásul az állomány túlnyomó többsége a még akkor is igen modernnek számító K2PL lesz.

A K2PL licencgyártása a lengyel hadiipar számára egy óriási megrendelés és hatalmas fejlődés lesz. Ezt a programot a lengyelek azért nem tartják soknak, mert ők ahhoz mérik a haderejüket, hogy az egymaga képes legyen egy orosz inváziót kivédeni. Viszont amennyiben hihetünk azoknak a nyugati feltételezéseknek, hogy az oroszoknak most már leginkább raktárakból előhúzott T-72-esei és T-62-esei vannak, és nincs pénzük az Armatára, akkor valószínűleg képesek is lennének rá.

(Olvasónktól)

