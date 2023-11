Háború :: 2023. november 6. 07:05 ::

Jordánia azt állítja, légi úton juttatott el orvosi segélyellátmányt a Gázai övezetbe

A jordániai légierő orvosi ellátmányt dobott le a Gázai övezetbe - számolt be hétfőn kora reggel II. Abdalláh jordániai király.

"Rettenthetetlen légierőnk személyzete éjfélkor sürgős orvosi segélyt dobott le a levegőből a gázai jordániai tábori kórház területére" - közölte Abdullah király az X közösségi médiaplatformon.

"Ez a mi kötelességünk, hogy segítsük a gázai háborúban megsérült testvéreinket. Mindig ott leszünk palesztin testvéreink mellett" - írta az uralkodó.

A The Times of Israel című lap szerint nem volt világos, hogy a segélyszállítmányok eljutottak-e a kórházba, illetve hogy a művelet Izrael tudtával vagy jóváhagyásával történt-e. A jordániai király bejegyzése tartalmazott olyan képeket, amelyeken egy jordániai nemzeti zászlóval fedett ládát rakodnak be a légierő egyik szállító repülőgépébe. Más X-felhasználók reagáltak Abdullah király bejegyzésére, mondván, hogy az állítás nem igaz, és hogy a segélyt egy egyiptomi repülőtérre szállították.

Izrael követeli, hogy ellenőrizzék a segélyszállítmányokat, amelyek eddig csak az egyiptomi rafahi határátkelőn keresztül jutottak el a Gázai övezet déli részébe. Az izraeli hadsereg szerint ezzel azt akarják megakadályozni, hogy fegyvereket csempésszenek a Hamászhoz.

Segélyszervezetek szerint az Egyiptomból a rafahi határátkelőn keresztül a Gázai övezetbe eddig teherautókkal érkezett segélyszállítmányok közel sem elegendők.

(MTI nyomán)