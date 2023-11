Háború :: 2023. november 7. 10:27 ::

Izrael a Hamász újabb erődítményének elfoglalásáról számolt be

Az izraeli hadsereg elfoglalta a Hamász újabb erődítményét a háború harminckettedik napján - jelentette az izraeli hadsereg szóvivője kedden.

A Gázai övezet északi részén lévő erődítményben páncéltörő rakétákat, rakétákat és hírszerzési anyagokat találtak. Az éjszakai harcok során a katonák állításuk szerint egy terrorista csoportot azonosítottak egy épületben az Al-Kudsz Kórház közelében. Légicsapást mértek rájuk, s a másodlagos robbanások egy fegyverraktárra utaltak a civil környezetben.

A palesztin vörös félhold szerint az izraeli rakéták körülbelül ötven méterre a kórház kapujától csapódtak be. A jelentés szerint a kórház területén is volt több robbanás, amelyeknek voltak halálos áldozatai is.

A palesztinok harci tevékenységről számoltak be az övezet északi részén fekvő Sifa kórház közelében is. A hadsereg éjjel világító rakétákat lőtt a kórház környékére, hogy távol tartsa a civileket, s a hírek szerint harcok dúlnak a kórház térségében. Az izraeli hírszerzés szerint a Hamász a kórház alatti bunkerrendszerben rendezte be főhadiszállását.

Az amerikai CNN hírcsatorna arról számolt be, hogy a Gázai övezet kórházainak és egészségügyi központjainak több mint hatvan százaléka bezárt üzemanyag és orvosi felszerelés hiánya miatt.

A palesztin vörös félhold sürgős felhívást intézett a nemzetközi egészségügyi és segélyszervezetekhez, hogy szállítsanak utánpótlást Gázába, és figyelmeztetett az Al-Kudsz Kórház üzemanyaghiányának következményeire, ahol a szervezet szerint körülbelül 14 ezer, otthonát elhagyó ember is található.

A Hamász egészségügyi minisztériuma szerint az övezetben a halottak száma meghaladja a tízezret. A Hamász nem közöl adatokat veszteségeiről, csak az övezetben elhunyt civilekről. Izrael is nehezen tudja összegyűjteni és közzétenni az ezzel kapcsolatos információkat.

A The Wall Street Journal című amerikai újság arról számolt be, hogy az Egyesült Államok Spice típusú átalakító eszközöket szándékozik szállítani Izraelnek 320 millió dollár (mintegy 111 milliárd forint) értékben. Ezekkel hagyományos bombák műholdas és optikai irányítású precíziós fegyverekké alakíthatók.

(MTI nyomán)