Ukrán parancsnok: az oroszok megindították az Avgyijivka elleni támadás harmadik hullámát

Az orosz erők megkezdték az aktív hadműveletek harmadik hullámát a Donyeck megyei Avgyijivka elleni offenzíva részeként - közölte Olekszandr Tarnavszkij, a délkeleti szektorban (Tavria) harcoló ukrán csapatok parancsnoka csütörtökön a Telegramon.

A parancsnok kijelentette, hogy az ukrán erők rendületlenül tartják a védelmet a Donyecktől mintegy húsz kilométerre északra fekvő iparvárosnál. Kiemelte, hogy az orosz csapatok az elmúlt 24 órában 706 embert veszítettek, ezen felül az ukrán katonák 51 haditechnikai eszközt semmisítettek meg a térségben, köztük nyolc harckocsit, nyolc tüzérségi és két légvédelmi rendszert, valamint 15 drónt. Ezen felül megsemmisült két orosz lőszerraktár és 4 fontos létesítmény - tette hozzá.

Tarnavszkij szerint általánosságban elmondható, hogy ezen a frontszakaszon napról napra nőnek az orosz hadsereg ember- és páncélozott harcjármű-veszteségei.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője a Telegramon arról adott hírt, hogy az oroszok kazettás lövedékeket lőttek ki a déli Herszon megyében lévő Csornobajivka településre, az előzetes információk szerint három helyi lakos életét vesztette, és négy megsebesült.

Az ukrán védelmi minisztérium bejelentette, hogy felgyorsította az új típusú fegyverek szállítását a hadseregnek. A tárca hivatalos honlapján nyilvánosságra hozott közlemény szerint a szállítások felgyorsítása a 2015. február 25-én hozott kormányhatározat módosításainak köszönhetően valósulhatott meg, amelyeket Rusztem Umerov védelmi miniszter kezdeményezésére idén november 21-én fogadott el a kabinet. A változtatások nyomán várhatóan húsz napra csökken az új típusú fegyverek és katonai felszerelések szállítási folyamata, ez az időtartam azonban a gyártó által biztosított anyagok minőségétől függően változhat. Annak érdekében, hogy fegyverek vagy felszerelések eljussanak az ukrán fegyveres erőkhöz, a gyártóknak korábban hat szakaszból álló hivatali eljáráson kellett keresztülmenniük, ami több hónapig is elhúzódhatott. Mostantól viszont elhárult az egyik leghosszabb bürokratikus akadály, az üzembehelyezési parancs kiadása, ami a védelmi minisztérium és a vezérkar közötti egyeztetések miatt általában egy hónapig is eltartott. A változtatás más szakaszokban is csökkenti a határidőket, beleértve az új típusú fegyverek tesztelését, és harci tulajdonságaiknak ellenőrzését közvetlenül a csatatéren.

Az ukrán pénzügyminisztérium sajtószolgálata közölte, hogy Ukrajna 400 millió dollár kedvezményes hitelt kapott Nagy-Britanniától a szociális kiadások fedezésére. A finanszírozást az ukrán állami költségvetés azon kiadásainak részleges kompenzálására fordítják, amelyek az egészségügyi dolgozók nyugdíjának és bérének visszatérítése során merültek fel az egészségügyi garanciaprogram keretében. A kölcsönt kedvezményes feltételekkel, 19 éves törlesztési idővel, 5 éves türelmi idővel nyújtották. Nagy-Britannia az Ukrajna elleni orosz invázió 2022 februári kezdete óta 2 milliárd dollár pénzügyi támogatást biztosított a kelet-európai országnak.

Az ukrán vezérkar csütörtök reggeli helyzetjelentésében arról számolt be, hogy az elmúlt nap során a legtöbb orosz támadás Avgyijivka és a Harkiv megyei Kupjanszk térségét érte. Előbbinél az ukrán katonák harminc, utóbbinál 12 orosz rohamot vertek vissza. Összességében szerdán 74 katonai összecsapás történt az ország területén.

A vezérkar legfrissebb összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége az elmúlt nap során mintegy 1130-cal 321 800-ra nőtt. Az ukrán erők megsemmisítettek egyebek mellett húsz orosz harckocsit, 33 tüzérségi és két légvédelmi rendszert, valamint 15 drónt.

(MTI)