Háború :: 2023. december 19. 08:58 ::

Az izraeli hadsereg tovább mélyíti szárazföldi hadműveletét a Gázai övezet déli részén

Az izraeli hadsereg újabb Hamász-alagutakat keres a Gázai övezetben - jelentette a Walla hírportál katonai beszámolókra hivatkozva kedden.

A közlések szerint a hadsereg tovább mélyíti szárazföldi hadműveletét a Gázai övezet déli részén, ahol információi szerint jelentős föld alatti alagútrendszerek vannak, melyekben a palesztin szervezet október 7-i támadását megszervező vezetők is bujkálnak. Úgy értesültek, hogy ott rejtőzködhet a Hamász gázai főnöke, Haníje Szinuár is, és túszokat is találhatnak a járatrendszer feltárásával az izraeli katonák, ahogy az övezet északi részén történt.

A katonai közlések szerint fokozatosan újabb területekre terjed ki a szárazföldi manőver a Gázai övezet déli részén, megpróbálják elfoglalni a Hamász ottani katonai irányítóközpontjait.

Az izraeli hadsereg továbbra is osztogat szórólapokat is, melyeken felszólítják a palesztinokat, hogy költözzenek a harcok idejére Hán-Júnisztól nyugatra és délre, hogy "megelőzzék és minimalizálják a civilek bántódását".

Az övezet déli részéről származó videofelvételek hatalmas pusztítást mutatnak az ott feltárt középkori, mameluk kori építészeti maradványokban, Hán-Júnisz jelentős turisztikai látványosságában.

Az izraeli hadsereg kedd reggel nyilvánosságra hozta egy 31 és egy 24 éves katona nevét, akik hétfőn elestek a Gázai övezet északi részén folyó harcokban.

(MTI nyomán)