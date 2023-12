Háború, Külföld :: 2023. december 24. 09:15 ::

Csernozjom, az ukrán arany - avagy saját disznófejű nagyurait finanszírozza az USA Ukrajnában?

A hibrid háborúknak az a sajátja, hogy minden esetben van egy jól meghatározható, ám a nagyközönség elől gondosan elrejteni próbált hatalmi érdek.

Mint tudjuk az amerikai finanszírozás nagy része katonai segélyekre megy, vagyis az USA adófizetői pénzei az USA fegyvergyártó vállalataihoz vándorolnak. Ezen összegek Ukrajna érintése nélkül kerülnek felhasználásra, oda már a katonai csomagok fizikai valója kerül. Természetesen ezt ugyan úgy lopják az ukránok és adják el más konfliktuszónákba, de a világ demokratikus fellegvárát ez természetesen hidegen hagyja. A pénzt már bezsebelték a háttérhatalom háborús cégei, a többi nem számít.

A disznófejű nagyurak nem csak a fegyvergyártással, hanem Ukrajna ásványkincsinek elrablásával is óriási vagyonokra tesznek szert. A 2021 júliusáig tartó ukrán földvásárlási moratórium (na ki szüntette meg? Segítek... pici, zöld, büdös és esőben is el tud szívni egy cigit) után hivatalosan is 17 millió (!) hektár ukrán földet vasárolt fel a DuPont, Cargill, Monsanto trió és ezek csicskái. Természetesen ez csak a jéghegy csúcsa. A nálunk is ismert zsebszerződéseken keresztül ennek a mennyiségnek a többszöröse lehet a háttérhatalom kezében.

Persze van itt még egy "aprócska" probléma: az ukrán "állam" finanszírozása. Ezt majd jó öreg európai barátaink megoldják, hiszen mégiscsak értük harcol ez a drága jó legeslegdemokratikusabb Ukrajna, mert ha ők nem lennének akkor már Putyin akitája szaggatná a torkát a berlini kisnyugdíjasnak. Tehát az EU fizet, mert kiadták neki. Ha a gyarmattartó szól, a gyarmat cselekszik. Az ömlő dollármilliárdokból - amelyek már valójában megjelennek Kijevben - pedig lehet venni mindent, mi földi jó. Ez gazdasági válságot, kirobbanó inflációt és elszegényedést okoz drága európai barátainknák? Nem baj! Gyertek, telepítsétek át vállalataitokat, vegyétek tőlünk a gázt (5x áron), költöztessétek át innovációs központjaitokat, majd mi segítünk!

Érdekes néznünk, hogy Zelenszkij gyakorlatilag azért utazik támogatást könyörögve Washingtonba, hogy legyen elég hadiaanyagja ahhoz, hogy végső soron tovább tudja lopni az EU adófizetőinek pénzét...

Apró szépséghibája a történetnek, hogy ez a fajta pénzszivattyú, amelyet az amerikai kongresszus a háttérhatalom kiszolgálására fordít komoly társadalmi és gazdasági zavarokat okoz. Infláció, pénzügyi bizonytalanság, adósrabszolgaság, romló egészségügy. Ez természetesen leginkább a szegényebb és a középosztály alsó (és immár középső) részét is érinti. Persze az elnökválasztáskor a demokraták bíznak a libsi hordákban, a woke ideológia által elbutított tömegekben és... ha más nincs jöhetnek a halott szavazók vagy Trump kizárása néhány államban. Csak úgy demokratikusan.