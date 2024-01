Háború, Zsidóbűnözés :: 2024. január 21. 22:20 ::

Temetőket is rombol a Gázai övezetben a "jogos önvédelmet" gyakorló Izrael

Az izraeli hadsereg az elhurcolt túszok holttestei után kutakodik a Gázai övezet temetőiben. Ledózerolja a palesztin temetőket, bennük előretolt hadállásokat alakít ki, védősánccal veszi őket körül. Közben időben és térben beazonosíthatatlan fényképeket tesznek közzé, amelyekről azt állítják, hogy temetőben elhelyezett rakétaindító állványról készült. Sokat mondó tény, hogy míg az izraeli hadsereg a palesztin temetőket szisztematikusan meggyalázza, lerombolja, hadállássá alakítja, megkíméli a Gázai övezetben található első és második világháborús, elesett keresztény és zsidók nyughelyéül szolgáló két katonatemetőt – írja az edition.cnn.com.

Szigorúan tiszteletben tartják az elhunytakat

A Gázai övezetbe behatolt izraeli szárazföldi erők a hét elején súlyosan megrongáltak egy temetőt a Gázai övezet déli részén levő Hán Júnesz városban, s a dúláson kívül holttesteket exhumáltak és elszállítottak. Az izraeli hadsereg szóvivője ezzel kapcsolatban a CNN-nek csütörtökön nyilatkozva nem is tagadta a holttestek exhumálását, azt állítván, hogy a határ menti izraeli települések ellen 2023. október 7-én végrehajtott palesztin támadások során a Gázai övezet területére elrabolt, s ott megölt vagy az izraeli támadások következtében meghalt izraeli túszok földi maradványai után kutatnak.



Palesztin fiatal vizsgálja a romba döntött sírokat Hán Júnesz temetőjében 2024. január 17-én (fotó: Reuters)

A hán júneszi temetőben a január 17-i izraeli dúlás után készült felvételeken látható, hogy a területet buldózerrel letarolták, a sírok megsérültek és megsemmisültek, a kiforgatott emberi maradványok pedig az izraeli hadsereg barbár művelete után szabadon, temetetlenül maradtak a helyszínen. A CNN tudósítójának a temető sírjainak megrongálásával és a holttestek kiforgatásával, illetve temetetlenül hagyásával kapcsolatos kérdésére az izraeli hadsereg szóvivője elmondta: Az izraeli hadsereg egyik legfontosabb küldetése a Gázai övezetbe hurcolt izraeli túszok kiszabadítása vagy az ott meghaltak/meggyilkoltak holttestének felkutatása és hazajuttatása Izraelbe, miután a zsidó vallás szerint az elhunytak szentségét szigorúan tiszteletben kell tartani. Azokat a holttesteket, amelyekről a vizsgálatok folyamán megállapítják, hogy nem a túszok földi maradványa, méltósággal és tisztelettel visszaadják a palesztinoknak – hangsúlyozta az izraeli hadsereg szóvivője.



Hán Júnesz temetője 2024. január 17-én – a hernyótalpas buldózer nyomát is lehet látni (fotó: Reuters)

A katonai szóvivő állításának ellent mondva a CNN rendelkezésére álló bizonyítékok arról tanúskodnak, hogy az izraeli hadsereg leginkább nem a túszok holttesteit keresi a Gázai övezetbeli temetőkben, hanem előretolt állásként használják a sírkerteket. Műholdfelvételek és a helyszínen készült videók elemzésével a CNN ugyanis kimutatta, hogy az izraeli hadsereg buldózerei több palesztin temetőben is hadállást alakított ki, nagy területet legyalult, s állásaik megerősítésére sáncokat alakítottak ki.



A hán júneszi temető másik részlete – itt is a túszok holttesteit keresték (fotó: Ahmed el-Asráfi)

Árulkodó műholdfelvételek Sedzsáijá temetőjéről

Gázaváros Sedzsáijá nevű negyedében a műholdas felvételeken izraeli katonai járműveket lehet látni azon a helyen, ahol a behatolás előtt temető volt, és a terület minden oldalról sánccal van körülvéve. A helyi sajtójelentések szerint Sedzsáijá városnegyed temetőjének központi részét a háború előtt kitakarították, rendbe tették. A műholdfelvételeken azonban az látszik, hogy az izraeli hadsereg december 10-i megérkezése után a temető más részein is talajegyengetést végeztek a katonai buldózerek, magyarán letarolták a sírokat.



Gázaváros Sedzsaijá negyedének temetője 2023. október 31-én és 2024. január 10-én (műholdas felvétel: CNN/Maxar)

Az elmúlt hetekben a világsajtóban egyre több képes és szöveges beszámoló látott napvilágot a Gázai övezetbeli temetőkben végrehajtott buldózeres talajegyengetésről, sírok, holttestek kiforgatásáról, meggyalázásáról. Mintegy magyarázatképpen az izraeli hadsereg 2023. december 18-án a felvétel dátumának megjelölése nélkül közzétett egy fényképet, amelyen állítólag a Hamász egyik rakétaindító állványa látható Gázaváros Sedzsáijá nevű negyede temetőjének területén (Ezzel próbálták indokolni a temetőrombolást – H. J.). A CNN azonban független forrásból nem tudta kideríteni, hogy mikor és hol készült a fénykép.

Csillagváros fiai megszállt földben nem nyughatnak

A műholdfelvételeken hasonló pusztítást lehet látni a Hán Júnesz városhoz közeli, mintegy 30 ezer lelkes Bani Szuhéjlá (بني سهيلا) város temetőjében is (ez utóbbi város nevét egyébként a Canopus csillagról kapta, ami arabul Szuhájl. Bani Szuhéjá = Canopus csillag fiai – H. J.) Ezeken a műholdfelvételeken világosan kivehető a város temetőjének szándékos és fokozatos buldózeres lerombolása, valamint a temető körüli védelmi erődítmények kialakítása a december végétől január elejéig tartó munkálatokkal.



Bani Szuhéjla temetője 2023. november 11-én és 2023. december 30-án (műholdas fotó: CNN/PlanetLabs)

A buldózerrel kialakított út mindkét oldalán sírok

Az El-Burájdzs (البريج= tornyocska) nevű menekülttábor (beszélt, palesztin arab nyelven: Lebrézs) a Gázai övezet középső részén található, s mintegy 35 ezer lakója van. Az Izraellel és a zsidókkal barátságos médiának tekinthető CNN forgatóstábját az izraeli hadsereg egyik páncélozott szállítójárműve szállította a Gázai övezetben (Tudván azt, hogy a baráti CNN az izraeli hadseregre nézve előnyös képeket sugároz majd a világnak – H. J.). A stáb járműve áthaladt az El-Burájdzs menekülttáboron, pontosabban annak temetőjében az izraeli hadsereg által buldózerekkel kialakított földúton. A páncélozott jármű belsejében levő képernyőn a tévések láthatták az elülső kamera közvetítette élő képeket: az újonnan kialakított földút mindkét oldalán sírok voltak láthatók. A CNN a Gázai övezetben készült aznapi felvételek földrajzi helyének meghatározásával és a műholdfelvételek összehasonlításával behatárolhatta a temető pontos helyét.



El-Burájdzs menekülttábor temetője 2023. október 8-án és 2024. január 12-én (műholdas fotó: CNN/PlanetLabs)

A Radván sejk negyed temetőjének hősi halottjai

A gázavárosi Radván sejk negyed (حي الشيخ رضوان) temetőjében több száz, az arab-izraeli háborúkban, illetve konfliktusok során elesett palesztin nyugszik. De itt van eltemetve a legendás Ahmed Jászin sejk (1936-2004) is, az Iszlám Ellenállási Szervezet (Hamász) kerekes székes alapítója, szellemi vezetője, akit az izraeli hadsereg gyilkolt meg célzott likvidálással. Itt nyugszik Abdel Azíz er-Rantíszi (1947-2004), a Hamász politikai szárnyának vezetője, akit szintén Izraeli gyilkolt meg.

Így aztán nem csoda az, hogy a mostani irtóhadjárat során Izrael különös gondot fordított Radván sejk negyed temetőjének meggyalázására. Mundzer el-Hájek, az El-Fatah mozgalom (az El-Fatah a Gázai övezetben ellenzéki párt – H. J.) szóvivője a CNN-nek elmondta: Dina nevű lányát meggyilkolták a zsidók a 2014-es Gázai övezetbeli hadművelet folyamán, s legutóbb, január elején szerette volna fölkeresni a sírját a Radván sejk temetőben, de nem találta. A nagyanyja sírját sem találta, mert az izraeli agresszorok buldózerrel letarolták a sírokat.

Moszab Abu Toha neves palesztin költő, irodalomtörténész – akinek költeményei és prózai írásai még a The New York Timesban és a The New Yorkerben is rendszeresen megjelennek – öccse és nagyapja Beit Lahja temetőjében nyugszanak, pontosabban nyugodtak. December 26-án a jelenleg Kairóban tartózkodó Moszab Abu Tohát a testvére fölhívta telefonon egyenesen a temetőből, s közölte vele, hogy szeretteik sírját már hiába keresi, mert a megszállók a földdel tették egyenlővé.

Érdekes véletlen

A CNN által megvizsgált Gázai övezetbeli temetők között két olyan is volt, ahol nem láthatók a buldózeres pusztítás, talajegyengetés vagy az izraeli hadsereg által kialakított sáncok, erődítések. Ebben a két megkímélt temetőben ugyanis az első és a második világháború harcaiban elesett keresztény, illetve zsidó katonák nyugszanak…



Világháborús katonatemető Gázavárosban - ezt megkímélik az önmagukat megvédők (fotó: Riyaah)

