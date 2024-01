Háború, Videók :: 2024. január 22. 16:12 ::

Túszok hozzátartozói rontottak be az izraeli parlament pénzügyi bizottságának ülésére

Binjámin Netanjáhu izraeli miniszterelnök hallani sem akar az újabb fogolycseréről, pontosabban a Hamász feltételeinek teljesítéséről. Az izraeli hadsereg a mostani hadművelet folyamán már több mint 25 ezer polgári személyt, köztük mintegy tízezer gyermeket gyilkolt meg, s a gyilkolászást – Netanjáhu utasítására – mindenképpen, még az elhurcolt izraeli túszok halála árán is folytatni akarja. A túszként fogva tartott izraeliek hozzátartozói ma délelőtt berontottak a parlament pénzügyi bizottságának ülésére, s drámai jelenetek közepette követelték az újabb fogolycsere lebonyolítását – írja a walla.co.il hírportál.



Egy tiltakozó egy kétéves kislány fényképét mutatja a telefonján (fotó: Hakún)

Az Iszlám Ellenállási Mozgalom által 2023. október 7-én izraeli területről a Gázai övezetbe hurcolt, s ott túszként fogva tartottak több tucat hozzátartozója ma délelőtt berontott az izraeli parlament pénzügyi bizottságának ülésére. A Mose Gáfni elnökletével kezdődő ülésen jelen volt Amír Jaron, az Izraeli Jegybank elnöke is. A feldühödött hozzátartozók – akik már nem először hatoltak be a pénzügyi bizottság ülésére – kiabálva, kezükben a túszok hazatérítését követelő transzparensekkel fölsorakoztak a kerekasztalnál helyet foglaló bizottsági tagok mögé, és megkezdődött a tiltakozó demonstráció.

„Ez nem mehet így tovább, hozzátok haza a gyerekeinket! Nem hagyjuk, hogy levegőt vegyetek, amíg haza nem térnek a gyerekeink!” – kiáltozták a fogolycserére vonatkozó ügyletet sürgető hozzátartozók, majd egy héberül rímelő rigmussal így folytatták: „Ti ülésezhettek itt, miközben ők meghalnak ott”! Ekkor az erősítést kapott biztonságiak el akarták távolítani a tiltakozókat, de a bizottsági tagok határozott kérésére ettől eltekintettek. Így a tiltakozók továbbra körbevették a parlamenti képviselőket, s a többi között ezt vágták a fejükhöz: „Mit tennétek akkor, ha a ti családotok kerülne ilyen helyzetbe?”, „Vissza akarom kapni a fiamat élve. Mindennap kapjuk a telefonhívásokat, hogy újabb túszt gyilkoltak meg” – kiabálta egy asszony.



Bekerített bizottsági tagok Jeruzsálemben (fotó: 99-es csatorna)

Zohár Avigdori, annak a Hén Avigdorinak a testvére, akinek családja egy korábbi fogolycsere jóvoltából már kiszabadult a Hamász fogságából, ezt kiáltotta: „Mit művel most Binjámin Netanjáhu miniszterelnök? Egymás ellen uszítja az embereket, míg a túszok majd koporsóban térnek haza.” „Gyávák, ki innen!” – kiabálták többen is, majd kórusban rázendítettek: „Fogolycsere-ügyletet most!”, amint a mellékelt videón az jól hallható, a jelszó „most” (héberül: áchsáv) szavát végül önmagában többször is skandálták.

Mose Gáfni, a bizottság vallásos elnöke (Tóra Zászlója Párt küldetésében) a következő szavakkal igyekezett megnyugtatni a tiltakozókat:

A bizottság tagjai és jómagam álláspontja az, amit a miniszterelnöknek is mondtam: a zsidóságban a legfontosabb vallási előírás a „pidjon svujim”, a foglyok kiváltása, kiváltképpen abban az esetben, amikor „pikuáh nefes”-ről, életmentésről van szó.

A bizottsági elnök szavait félbeszakítva az egyik hozzátartozó ezt kiáltotta: „Billentsétek ki a kormányból a szélsőségeseket, s térítsétek haza az elrabolt izraelieket!”

Végül a parlamenti bizottság megszakította az ülését, míg a tüntetők, egy magyarországi élő klasszikust idézve: „megunták, és hazamentek”.

H. J. – Kuruc.info