Rekordra pörgette az amerikai fegyveripart a kiprovokált ukrajnai háború

Az USA tengerentúli fegyvereladásai rekordot értek el 238 milliárd dollárral. A legnagyobb vásárlók között Lengyelország és Németország is megtalálható, főleg az ukrajnai konfliktus miatt megnövekedett kereslet hatására – írja a BBC nyomán a Portfólió.



Jól látható, kik híznak megint a fehér európaiak százezreinek vérén... (fotó: Getty Images)

Az Egyesült Államok nemzetközi fegyvereladásai tavaly soha nem látott magasságokba emelkedtek, és 2023-ban elérték a 238 milliárd dollárt. Ez a jelentős növekedés főleg az ukrajnai orosz invázió hatására kialakult megnövekedett keresletnek köszönhető.

Az amerikai külügyminisztérium szerint a hazai kormányzat közvetlen tárgyalásai 81 milliárd dollárt tettek ki ezekből az eladásokból, ami jelentős, 56%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az eladások fennmaradó része közvetlenül az amerikai védelmi cégek és a külföldi nemzetek között zajlott.

Az ukrajnai háborúhoz közeli Lengyelország az egyik legnagyobb felvásárlója az amerikai fegyvereknek. Olyan tételek szerepeltek a bevásárlási listán, mint a 12 milliárd dolláros Apache helikopterek beszerzése, 10 milliárd dollárért vesznek HIMARS rakétarendszereket, valamint 3,75 milliárd dollár értékben M1A1 Abrams harckocsikra ruháznak be. Ezen felül további 4 milliárd dollárt költenek a légvédelmi kapacitások javítására. Varsóhoz hasonlóan Németország, Bulgária, Norvégia és Csehország is 1 milliárd dollár feletti üzleteket kötött amerikai fegyvergyártó cégekkel.

Európa határain túl Dél-Korea és Ausztrália is jelentős beszerzésekről állapodott meg amerikai hadiipari szereplőkkel.

Szöul 5 milliárd dollár értékben szerzett be F-35-ös repülőgépeket, míg Ausztrália 6,3 milliárd dollárt fektetett be C130J-30 Super Hercules repülőgépekbe. A globális fegyverpiac több vevőjét az Egyesült Államok felé terelte az is, hogy az oroszoknak inkább az Ukrajna elleni invázióban van szükségük a fegyverekre, ezért nehezen tudnak exportálni a partnereiknek.

A számadatokat a külügyminisztérium által az október végével záruló pénzügyi évre vonatkozóan közzétett jelentés részletezte. Kiemelték, hogy az ágazat továbbra is az amerikai prioritások egyikeként kezelik. Joe Biden amerikai elnök kormánya korábban úgy fogalmazott, hogy az Ukrajnának nyújtott fegyvertámogatások az Egyesült Államok hadiiparának érdekeit is szolgálják.