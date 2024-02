Háború :: 2024. február 5. 18:12 ::

Zelenszkij nagy tisztogatásra készül - Klicsko nem javasolja, Amerika belső katonai konfliktusoktól tart

Vitalij Klicsko kijevi polgármester az ukrán fegyveres erők főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij menesztéséről felröppent hírek kapcsán fejtette ki véleményét, és figyelmeztetett, hogy a társadalom nem bízik a katonai vezetésben bekövetkezett változás pozitív következményeiben.



Illusztráció: Lukas Degutis / Getty/iStock

"Nagyobbrészt Zaluzsnijnak köszönhetően az ukránok valóban hittek fegyveres erőinkben, amelyek ma a legnagyobb bizalmat élvezik. Valerij Zaluzsnij tábornok katonaként a háború alatt sok nehéz pillanatot élt át" - írta Klicsko hétfőn a Telegramon. Szavai szerint a főparancsnok leváltása esetén "a politika felülmúlhatja a józan észt és az állam érdekeit".

Reményét fejezte ki, hogy a hatóságok tisztában vannak az általuk tervezett lépések komolyságával és az értük viselt felelősséggel. "Ma, amikor Ukrajna szó szerint a létéért küzd, a legfontosabb a hadsereg harci eredményessége és koherenciája, valamint a társadalom egysége" - hangoztatta a polgármester.

Volodimir Zelenszkij egy friss interjúban azt mondta, hogy több magas rangú tisztségviselő leváltásával "új kezdetet" fontolgat a csaknem két éve zajló orosz-ukrán háború menetében. Hetek óta olyan kiszivárogtatások jelentek meg az ukrán és a nemzetközi sajtóban, hogy az ukrán elnök Zaluzsnij menesztésére készül a főparancsnoki posztról.

Ihor Klimenko belügyminiszter szintén a Telegramon közölte, hogy a múlt héten csaknem negyedével nőtt az orosz ágyúzások intenzitása. Az orosz megszálló erők több mint 1500-szor támadták meg Ukrajnát - írta. Hozzátette, hogy több mint 570 település elleni támadást rögzítettek, ezek közül a legtöbb a zaporizzsjai régiót érte. Szavai szerint az elmúlt héten végrehajtott orosz támadások következtében 12 ember vesztette életét és hatvan sebesült meg.

Olekszandr Tarnavszkij, a délkelet-ukrajnai szektorban (Tavria) szolgálatot teljesítő ukrán csapatok parancsnoka a Telegramon arról számolt be, hogy a közelmúltban az ukrán erők a térségben megsemmisítettek egy atipikus orosz célpontot: egy földi bázisú kamikaze, más néven aknaszállító drónt, amelyet légi felderítéssel fedeztek fel. Hozzátette, hogy videón rögzítették a drón felrobbantását, írja az MTI.

Amerika belső katonai konfliktusoktól tart

Stephen Bryen írt elemzést az ukrajnai frontvonalak állásáról, különös figyelemmel az amerikai megközelítésre. A cikk szerint az Egyesült Államok történelmi hibát vétett az országban, miközben a közelgő elnökválasztás kerül a közbeszéd középpontjába – írja az AsiaTimes nyomán a Portfólió.

Nemrégiben Ukrajnába látogatott Victoria Nuland, az Egyesült Államok politikai ügyekért felelős külügyminiszter-helyettese. A hírek szerint a meglepésszerű utazást Valerij Zaluzsnij vezérkari főnök tervezett leváltásának híre váltotta ki. Nuland fontos szerepet tölt be az USA és a NATO Ukrajnával kapcsolatos politikájának formálásában, nem tartott nyilvános találkozót Zelenszkijjel; ehelyett nyilvános sajtótájékoztatót tartott. Sürgős útja válasz volt a Fehér Házban felmerült aggodalmakra az Ukrajnán belüli lehetséges belső katonai konfliktusokkal kapcsolatban.

Washingtonból sokáig nem érkezett hivatalos kommentár a kijevi katonai vezetésben bekövetkező változáshoz, amit ukrán belügynek tituláltak. Zaluzsnij lehetséges menesztését a katonai megfigyelők úgy értékelték, mint egy próbálkozást arra, hogy áthárítsák rá a felelősséget a kijevi ellentámadás során tapasztalt sikertelenségekért. Ukrajnának továbbra is több helyen kemény kihívásokkal kell szembenéznie. Avgyijivka térségében az oroszok nagyszabású támadása miatt jelentős veszteségeket szenvednek a védők is. A hasonló fejlemények a közvéleményt is jelentősen befolyásolják, egyre több a kételkedő hang a hadműveletek jövőjével kapcsolatban.

Az Ukrajna és Oroszország közötti tárgyalások továbbra is napirenden kívül maradnak, elsősorban Washington ellenállása miatt.

Az amerikai álláspont szerint bármilyen tárgyalást NATO-vereségnek tekintenek. Ez megegyezik azoknak az ukrajnai csoportoknak a véleményével is, amelyek erős oroszellenes érzelmeket táplálnak.

Egy esetleges nagyszabású orosz offenzíva fenyegetése egzisztenciális veszéllyel járhat a Zelenszkij-kormány túlélése szempontjából Kijevben. Ennek fényében vannak tervek arra vonatkozóan, hogy az ukrán kormányt nyugatra telepítsék át Lvivbe, közel Lengyelországhoz. Varsó már utalt arra, hogy kész légvédelmet telepíteni a nyugat-ukrán város támogatása érdekében. A stratégiai átrendeződés ideiglenesen megkönnyebbülést jelenthet Biden-kormánynak, viszont aggodalmakra ad okot Európa biztonságát és stabilitását illetően hosszabb távon.

Kritikusok szerint Washington túlzott optimizmussal tekintett saját fegyverzet- és koordinációs képességeire, miközben alulbecsülte Oroszország eltökéltségét.

Történelmi példák azt mutatják: Moszkva valószínűleg nem fog könnyedén visszalépni ukrajnai célkitűzéseitől. A diplomácia hiányosságainak fénye mellett növekszik az aggodalom Európában zajló konfliktusok esetleges kiéleződését illetően – beleértve nukleáris eszkaláció lehetőségét is –, ami rávilágít NATO-n belüli mély problémákra, és bemutatja a nemzetközi diplomácia nehézségeit a háborúban.