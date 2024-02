Háború :: 2024. február 16. 23:50 ::

Megrohamozták a segélyszállítmányos teherautót a kiéhezett gázaiak

Több tucat ember próbált megrohamozni pénteken egy segélyszállítmánnyal megrakott teherautót a rafahi határátkelőnél a Gázai övezet déli részén, ahol rendkívül kis területen mintegy 1,3 millió menekült zsúfolódott össze.

A rendőrség közbelépett, és sikerült visszaszorítania a tömeget - közölte a radikális iszlamista Hamász által irányított hatóság.

A közösségi médiában megosztott felvételeken embereket lehetett látni, amint behatolnak a határátkelő vámkezelő területére. Lövések zaját is hallani lehetett, és fekete füst is látható volt. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a biztonságiak a tömegbe lőttek, és megöltek egy fiatalt. A gázai hatóságok egyelőre nem nyilatkoztak az ügyben.

Az egyiptomi határon található Rafahban kerestek menedéket a palesztin térség más területeiről harcok elől elmenekült lakosai, hatalmas sátortáborok alakultak ki, de sokan az utcákon kénytelenek élni. Segélyszervezetek alig képesek őket ellátni a legalapvetőbb dolgokkal.

A segélyek Egyiptom felől érkeznek a határátkelőn keresztül, miután az izraeli hatóságok ellenőrizték a szállítmányokat.

(MTI)