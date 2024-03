Háború :: 2024. március 6. 10:41 ::

Macron megint hősködik, és "stratégiai ugrást" akar - a német védelmi miniszter visszaszólt neki

Emmanuel Macron még február végén beszélt arról először, hogy nyugati katonákat is kéne küldeni az ukrán frontra. Aztán meggondolta magát március elején, majd újabb 180 fokos fordulat után elmondta újra, hogy katonákat kell küldeni a frontra – írta meg a Reuters.



Fotó: David W. Cerny / Reuters

A francia elnök kedden Prágában azt mondta az ottani franciáknak, hogy itt az ideje, hogy Ukrajna szövetségesei fellépjenek, és hozzátette, hogy „a mi Európánkban közeledik az a pillanat, amikor helyénvaló lesz, hogy ne legyünk gyávák”.

Macron kijelentette, hogy kitart a megjegyzései mellett, és hogy „stratégiai ugrásra” van szükség.

Megjegyezte, Franciaország és Csehország „jól tudja, hogy a háború visszatért a földünkre [Európába], hogy egyes megállíthatatlanná vált hatalmak nap mint nap kiterjesztik a fenyegetést, hogy megtámadjanak minket, és meg kell majd felelnünk a történelemnek”.

Úgy tűnik, a franciák nem emlékeznek már Napóleon kalandjára, de a németek még tudják, hogy jártunk az oroszokkal

Boris Pistorius visszavágott , szerinte Macron kijelentései kontraproduktívak, „nincs szükségünk arra, hogy arról beszéljünk, hogy katonák kellenek, vagy hogy több vagy kevesebb bátorságunk van”.

„Ez olyasmi, ami nem igazán segít megoldani azokat a problémákat, amelyekkel az Ukrajnának való segítségnyújtás során szembesültünk” – tette hozzá a védelmi miniszter.

Frissítés: elmondta az orosz hírszerzés feje, mi lesz, ha NATO-katonák mennek Ukrajnába

Interjút adott Szergej Nariskin, az orosz külföldi hírszerzés (SzVR) vezetője az orosz állami médiának. Egyebek mellett beszélt Macron ötletéről is, aki katonákat szeretne küldeni Ukrajnába.

– Ez az egész az európai vezetők felelőtlenségét mutatja, ebben az esetben épp a francia elnökét […]. Egyre ritkábban látni ezektől az emberektől a józan ész jelét. De ezek a kijelentések extrém veszélyesek. Már most is az atomháború szélére sodornak minket – mondta az „orosz CIA”-ként is emlegetett hivatal vezetője, arra is kitérve, hogy nehezményezi, hogy az európai és amerikai vezetők nem hajlandók semmiről tárgyalni Moszkvával.

(Mandiner - Portfólió nyomán nyomán)