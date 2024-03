Háború :: 2024. március 19. 20:11 ::

Orosz kémfőnök: Párizs kétezer katonát készít fel ukrajnai küldetésre

Az orosz félnek adatai vannak arról, hogy Franciaországban már felkészítés alatt áll egy Ukrajnába vezénylendő katonai kontingens, amely kezdetben mintegy kétezer fős lesz - közölte Szergej Nariskin, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója kedden kiadott közleményében.



Macron és Zelenszkij 2024. február 16-án Párizsban (fotó: Cyril Bitton / Le Monde)

"Az ország (Franciaország) jelenlegi vezetése semmibe veszi az egyszerű franciák halálát és a tábornokok aggodalmait. Az orosz SZVR-hez eljutott adatok szerint már készül az Ukrajnába küldendő kontingens. A kezdeti szakaszban a létszáma körülbelül kétezer fő lesz" - mondta Nariskin a TASZSZ hírügynökség által ismertetett állásfoglalásában.

Az SZVR igazgatója szerint a francia hadsereg attól tart, hogy egy ilyen jelentős alegységet nem lehet észrevétlenül átdobni Ukrajnába és ott állomásoztatni.

"Ilyen módon ez (az alakulat) az orosz fegyveres erők támadásainak kiemelt legitim célpontjává válik. És ez azt jelenti, hogy olyan sors vár rá, mint minden franciára, aki valaha is karddal a kezében érkezett az orosz világ területére" - hangoztatta Nariskin.

Az orosz kémfőnök szerint Emmanuel Macron francia elnök azért halogatja annak elismerését, hogy francia katonák estek el Ukrajnában, mert újabb tiltakozásoktól tart a hazájában zajló gazdatüntetések közepette. A Nariskin által kiadott közlemény értelmében az Elysée-palotában azt mondják, hogy a francia halottak száma már átlépte azt a küszöböt, amely pszichológiai szempontból jelentősnek mondható.

Az SZVR-főnök úgy vélekedett, hogy a francia hadsereg már most "láthatóan aggódik" amiatt, hogy megnőtt az Ukrajnában elesett franciák száma. Megjegyezte: csak január 17-én, amikor Harkiv mellett egy orosz csapás megsemmisítette külföldiek egy ideiglenes telepítési helyét, "több tucat francia állampolgár" vesztette életét, és azóta "az ilyen csapások normává váltak az ukrajnai konfliktusban ". Nariskin szerint a francia védelmi minisztérium nem hivatalosan elismerte: az ország a 20. század második felében lezajlott algériai háború óta nem szenvedett el ekkora veszteségeket külföldön.

"A katonai vezetés a francia hadsereg aktív középparancsnok tisztjeinek elégedetlenségétől is tart. Ilyenek 'aránytalanul nagy számban' vannak a halottak között, és már a jelenlegi szakaszban is problémákat tapasztalnak azzal kapcsolatban, hogy 'önkénteseket' találjanak az ukrajnai hadszíntérre a rotációra és a kiesettek pótlására" - közölte Nariskin.

Az SZVR igazgatója által megosztott információk értelmében Párizs nemcsak a veszteségek nagyságát, hanem a francia hadsereg ukrajnai szerepvállalásának a tényét is gondosan eltitkolja. Mint mondta, emiatt az érintettek igyekeznek megoldást találni olyan gyakorlati kérdésekre, mint a halottak eltemetése, a családoknak fizetendő kártérítés és a rokkantnyugdíj. Nariskin szerint ez megköveteli a megfelelő dokumentációt, "a halál kettős könyvelésének" folytatása pedig maga után vonhatja az elégedetlen rokonok pereskedését.

Korábban Emmanuel Macron francia elnök egy Ukrajna ügyében tartott párizsi konferenciát követően nyilatkozva nem zárta ki egyértelműen annak lehetőségét, hogy nyugati országok szárazföldi csapatokat küldjenek Ukrajnába. Macron azt is mondta, hogy a Nyugat mindent meg kíván tenni annak érdekében, hogy Oroszország ne kerülhessen ki győztesként a konfliktusból.

Az orosz védelmi minisztérium múlt csütörtökön közölte, hogy az ukrajnai "különleges hadművelet" során eddig összesen 5962 külföldi zsoldost semmisítettek meg, akik közül 147 volt francia.

Putyin: a hazaárulás nem évül el

Nem évülhetnek el az ukrán diverzáns- és felderítőcsoportokhoz csatlakozott orosz állampolgárságú hazaárulók által elkövetett bűnök - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatótanácsának kibővített ülésén.

"Azt kérem, ahogy ez mindig is volt a történelmünk során, ne felejtsük el, kik ők, azonosítsuk őket név szerint. Elévülés nélkül fogjuk megbüntetni őket, bárhol is vannak" - mondta.

Putyin ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az ellenséges diverzáns- és felderítőcsoportoknak a határ áttörését célzó minden kísérlete kudarcot vallott. Rámutatott, hogy "külföldi uraik" nem kímélik az Oroszországba átdobott árulókat.

Az államfő, aki korábban maga is vezette a szolgálatot, köszönetet mondott az FSZB tisztjeinek a Donyec-medence és "Novorosszija" biztonságának szavatolásáért és a határ megerősítéséért, egyebek között a harci övezetben is. Méltatta, hogy a szolgálat visszaszorította az orosz belügyekbe, egyebek között az elnökválasztásba való beavatkozási kísérleteket. Hangsúlyozta a kémelhárítás fontosságát is.

Felfüggesztettre változtatják a tényleges büntetést a háborúba jelentkező bűnelkövetők esetében

Harmadik, végleges olvasatában szavazta meg kedden az orosz parlament alsóháza azt a törvénymódosítás-tervezetet, amely felfüggesztettre változtatja a tényleges büntetést azon bűnelkövetők esetében, akik katonai szolgálatra szerződnek a "különleges hadművelet" során.

A törvénymódosítás egyik kezdeményezője, Pavel Krasenyinnyikov, a ház államépítési és jogalkotási bizottságának elnöke a sajtónak elmondta, hogy a tavaly elfogadott, a "különleges hadműveletben" részt vevő személyek büntetőjogi felelősségének sajátosságairól szóló törvény lehetőséget biztosított a bűncselekményért elítéltek számára, hogy szerződjenek a fegyveres erőkhöz, és garanciákat biztosított számukra. A gyakorlat azt mutatja, hogy a mechanizmus bevált, és bele lehet foglalni a büntető és a büntetőeljárási törvénykönyv cikkelyeibe - tette hozzá.

Krasenyinnyikov szerint a jogi mechanizmust kiterjesztik a kisebb és közepes súlyú bűncselekmények gyanúsítottjaira és vádlottaira (kivéve a közbiztonság, az alkotmányos rend és az állam biztonsága elleni egyes bűncselekmények esetén), illetve elítéltekre (kivéve azokat, akik a kiskorúak szexuális sérthetetlensége elleni bűncselekményt, terrorcselekményt, illetve az alkotmányos rend és az állam biztonsága elleni bűncselekményeket követtek el).

A bizottsági elnök elmondta, hogy szerződéskötés esetén a gyanúsítottak ügyét felfüggesztik, az elítéltek büntetési típusát pedig próbaidőre változtatják. Magaviseletük ellenőrzését a katonai egységek parancsnoksága fogja ellátni.

Ha az érintett a szerződéses szolgálatának megkezdése után ismét bűncselekményt követ el, a bíróság a korábbi büntetések figyelembevételével szabja ki a büntetést. A szerződéses katonák számára további mentesség, a felelősségre vonás és a büntetett előélet törlése akkor lesz lehetséges, ha kitüntetésben részesülnek, illetve a katonai szolgálatból való elbocsátás bizonyos eseteiben, a vonatkozó szövetségi törvénynek megfelelően.

A törvény azt is kimondja, hogy "a büntetőjogi felelősség és büntetés alól mentesített személyek jogellenes cselekményei által okozott kár megtérítésével kapcsolatos kérdéseket" polgári peres úton kell rendezni.

Oroszországnak történő kémkedés miatt emeltek vádat Németországban egy katona ellen

Oroszország számára történő kémkedés miatt emeltek vádat Németországban egy katona ellen - közölte kedden a karlsruhei székhelyű német szövetségi ügyészség.

A tájékoztatás szerint a vádlott hivatásos katonaként dolgozott a német hadsereg (Bundeswehr) ellátmányi, információs, műszaki és személyi szolgáltatások szövetségi irodájában (BAAINBw).

A koblenzi székhelyű szervezet felelős egyebek között a német hadsereg ellátásáért fegyverekkel, valamint védelmi technológiák fejlesztéséért, teszteléséért, illetve beszerzéséért.

A vádak szerint a férfi 2023 májusától önszántából ajánlotta fel együttműködését a bonni orosz főkonzulátusnak, illetve a berlini orosz nagykövetségnek több alkalommal is.

Az ügyészség szerint "egy alkalommal szakmai tevékenysége során megszerzett információt adott át az orosz hírszerzésnek továbbításra".

A férfit Koblenz városában vették őrizetbe tavaly augusztus 9-én.

