Háború, Külföld :: 2024. március 31. 08:25 ::

Egyre több amerikai szeretne béketárgyalást az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is

Egyre több amerikai szeretne béketárgyalást az ukrajnai háborúval kapcsolatban - derült ki a Quincy Institute/Harris Poll közvélemény-kutató felméréséből.

A februárban készített felmérés most ismertetett eredménye szerint az amerikaiak több mint kétharmada (69 százalék) támogatná, ha az Egyesült Államok arra ösztönözné Ukrajnát, hogy kezdjen diplomáciai tárgyalásokat Oroszországgal és az amerikai féllel. A megkérdezettek kétharmada (66 százalék) azzal is egyetértene, ha a háború lezárása érdekében mindhárom félnek, - Ukrajnának, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak - is kompromisszumot kellene kötnie.

Az amerikaiak mintegy harmada (34 százalék) szerint az Egyesült Államoknak, miközben a diplomáciai megoldás felé tereli a feleket, folytatnia kell Ukrajna támogatását. A megkérdezettek 14 százaléka véli úgy, hogy a diplomáciai megoldás érdekében teljesen le kellene állítani az amerikai segítséget, miközben 13 százalék a tárgyalásokban való részvétel nélkül vonná meg a támogatást Kijevtől. A felmérés szerint az amerikaiak mintegy tizede (11 százalék) a segélyek növelését szeretné Ukrajna teljes győzelme érdekében, miközben 5 százalék akár amerikai csapatokat is küldene az Oroszország ellen védekező kelet-európai országba.

(MTI)