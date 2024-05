Háború, Extra :: 2024. május 3. 07:26 ::

Lezuhant oroszt drónt vittek a roncstelepre a tambovi cigányok

A dél-oroszországi Tambov régióban a fémhulladékot gyűjtő cigányok egy orosz Orlan-10 drónt vittek a hulladéktelepre. Azt nem tudni, hogy mennyiért kívánták elkótyavetyélni a talált tárgyat, de vélhetően nem kapták volna meg a 120 ezer dolláros jármű értékének a töredékét sem.

Az alku nem jutott el a kézfogásig. A telepvezető azonnal hívta a rendőrséget és a katonai mérnöki osztagot. A rendvédelmi szervek most azt vizsgálják, hogyan került a drón a cigányok kezébe.

Az eset kivizsgálása sürgető, mert eddig legalább tíz Orlan tűnt el a radarok látómezejéből anélkül, hogy elérte volna ukrajnai célpontját. Ezek egy részét a tavaszi olvadások után találták meg. Több további eszköz heverhet még a tambovi régió érintetlen természeti környezetében.

Sokféle csúcstechnikás tulajdonsága mellett a jármű hátránya, hogy csak kevés üzemanyagot tud szállítani, ezért többnyire katapultról lövik ki őket. Az orosz védelmi minisztérium az ukrajnai invázió kezdetén jelentette be, hogy kialakítják az eszköz fronton is bevethető csapásmérő változatát, bár alapvetően felderítésre és megfigyelésre tervezték. A legújabb Orlan-10 már felszerelhető VOG-25 mikrobombákkal, így páncélosok ellen is bevethető.

Jelenleg az Orlan az orosz hadsereg egyik kedvenc fegyvere, melyet a szentpétervári Special Technology Center (STC) vállalatnál fejlesztettek ki, és ott is gyártják. Ez az eszköz osztályzatokkal magasabb rendű, mint az Iránból beszerzett "buta öngyilkos drónok", amelyeket az orosz hadsereg fokozatosan fejlesztéseivel szeretne kiváltani.

Az Orlan alkalmas különféle harcjárművek azonosítására, és hasznát veszik, ha tüzérségi célpontokat kell felderíteni. Széles körben alkalmazható az elektronikus hadviselésben is, például az ukrán GPS-kapcsolatok megzavarására vagy radarok megvakítására.

Az STC főtervezője, Roman Ivanov szerint a fegyver olyan magas színvonalú, hogy Ukrajna próbálja is lemásolni a drónt, de egyelőre csak alacsonyabb szinten képes rá.

Ahogy a téli hótakaró visszahúzódik és elolvad, több elkószált drón felbukkanására lehet számítani. A Honvédelmi Minisztérium éberségre szólította fel a polgárokat, mondván, hogy „kellemetlen meglepetések várhatják a szabad tereken kirándulókat, ha a tavaszi virágok helyett egy gazdátlan UAV-ba botlanak”.

Ezeket a 'madarakat' valószínűleg az elektronikus hadviselés segítségével kényszerítették földre – jegyezte meg a minisztérium, utalva arra, hogy Ukrajna zavaró eszközei több orosz drónt is kiiktattak, de ezekről pontos számot nem közöltek.

A védelmi hatóság arra utasítja a túrázókat, hogy legalább 100 méter távolságra távolodjanak el, ha ilyen eszközt észlelnek, ne használjanak se rádiókészüléket, se mobiltelefont, se GPS-t, ne érintsék meg a járművet, és a katonai mentőszolgálatot csak kellő biztonsági távolságból hívják, írja az Euronews.