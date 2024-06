Háború :: 2024. június 8. 07:44 ::

Macron nemzetközi koalíciót hoz létre az Ukrajnába katonai kiképzőket küldeni kész országokkal

Emmanuel Macron francia elnök pénteken bejelentette, hogy szeretne véglegesíteni egy nemzetközi koalíciót olyan országokkal, amelyek készek katonai kiképzőket küldeni Ukrajnába, de nem nevezte meg őket.

"Több partnerünk már beleegyezését adta, és a következő napokban véglegesíteni fogjuk a koalíciót" - mondta a francia államfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közösen tartott párizsi sajtótájékoztatóján, "legitimnek" minősítve Ukrajna ez irányú kérését.

Az ukránok "kifejezetten kifejezték ezen igényüket egy egyszerű okból: több tízezer katonát kell majd kiképezniük, ami sokkal praktikusabb Ukrajnában" - hangsúlyozta a francia elnök.

Az "ukrán" elnök elmondta: "hálás a kezdeményezésért". "A hatékonyságra törekszünk, rövidebb és praktikusabb lesz" az ukrán katonák kiképzése - hangsúlyozta Zelenszkij.

Emmanuel Macron válaszolt Oroszország azon kijelentésére is, amely szerint ezek a kiképzők "legitim célpontok" lesznek. "Kik lennénk mi, ha engednénk Oroszország felhívásainak vagy fenyegetéseinek?" - fogalmazott.

Az államfő felszólította Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon Laurent Vinatier-t, egy svájci civil szervezet francia alkalmazottját, akit pénteken Moszkvában előzetes letartóztatásba helyeztek azzal a váddal, hogy hírszerzési információkat gyűjtött az orosz hadseregről.

"A propaganda, amit róla terjesztenek, nem felel meg a valóságnak" - mondta Macron.

A sajtótájékoztató keretében a két elnök előtt két megállapodást is aláírt Franciaország és Ukrajna képviselője kölcsönök és támogatások nyújtásáról Ukrajnának az orosz csapások miatt kritikussá vált energetikai infrastruktúra helyreállítására, mintegy 650 millió eurós értékben.

A Caesar tűzérségi eszközöket gyártó francia-német KNDS fegyvergyártó csoport eközben hivatalosan is bejelentette, hogy leányvállalatot hoz létre Ukrajnában.

A francia elnök azt is bejelentette, hogy a következő napokban megkezdődik az ukrán pilóták és szerelők képzése Franciaországban, hogy felkészítsék őket a Mirage 2000-5 típusú vadászgépek használatára, amelyeket Franciaország át akar adni Ukrajnának felderítő hadműveletekre. Az átadandó repülőgépek számát Emmanuel Macron nem volt hajlandó elárulni, de a France2 közszolgálati televízió péntek esti híradójának értesülése szerint 26 repülőről van szó, amelyeket 2030-ban Rafale típusú vadászrepülőkkel váltanának fel.

Emmanuel Macron arra is ígéretet tett, hogy Franciaország továbbra is támogatni fogja Ukrajnát minden fórumon, mindenekelőtt "európai szinten" annak érdekében, hogy "megpróbálja elérni az uniós csatlakozási tárgyalások tényleges elindítását a hónap végéig". Azt is megígérte, hogy a következő NATO-csúcstalálkozón megerősíti, "ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna visszafordíthatatlan módon közeledjen" az atlanti szövetséghez.

A francia elnök visszautasította, hogy a magukat békepártinak nevező politikai ellenfelei ostorozzák Ukrajnát érintő álláspontja miatt, "kapitulációpártinak" nevezve azokat. "Ismerjük a békepártiak táborát, az valójában a kapitulációpártiak tábora, az a vereség szellemisége" - mondta.

(MTI nyomán)