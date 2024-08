Háború :: 2024. augusztus 29. 21:12 ::

Oltókampányok kedvéért állapodott meg rövid tűzszünetekben az izraeli hadsereg és a Hamász

Megállapodott az izraeli hadsereg és a Hamász palesztin iszlamista szervezet arról, hogy három alkalommal három napra felfüggesztik a harcokat a Gázai övezetben azzal a céllal, hogy az ott élő gyerekek megkaphassák a járványos gyermekbénulás elleni védőoltást - közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Rik Peeperkorn, a WHO regionális képviselője elmondta, hogy az oltókampányt vasárnap kezdik meg, és a tervek szerint mintegy 640 ezer gyereknek adják be a vakcinát az övezetben. Az első háromnapos tűzszünet alatt a Gázai övezet középső részén kapják majd meg a gyerekek az oltást, a következő háromnapos szünet idején a déli területen, majd a harmadik tűzszünet időszaka alatt északon fejezik be az oltókampányt. A tisztségviselő szerint a felek abban is megegyeztek, hogy szükség esetén a tűzszünetet négynaposra hosszabíthatják.

A WHO néhány napja erősítette meg, hogy egy csecsemő bénulását a poliovírus 2-es típusa okozta a Gázai övezetben. Ez volt az első ilyen eset a térségben az utóbbi 25 évben.

A poliomielitisz vírusa váladékkal érintkezve terjed emberről emberre, és a fertőzött emésztőrendszerében szaporodik. A fertőzöttek 80-90 százaléka tünetmentes, 10-20 százalékban láz, fejfájás, hasi fájdalom, hányinger és hányás vagy torokfájás jelentkezik, de ritkán megjelenhetnek agyhártyagyulladás jelei, és az esetek kevesebb mint 1 százalékában bénulás, melynek mértéke a sérült idegsejtek számától függ, de akár halálos is lehet.

A járványos gyermekbénulás gyógyíthatatlan, de a globális oltókampányoknak köszönhetően szinte az egész világon sikerült megállítani a vírus terjedését és eltüntetni a betegséget. 2022-ben mindössze 30 poliovírusos fertőzést jelentettek a világ három országából, Pakisztánból, Afganisztánból és Mozambikból.

(MTI nyomán)