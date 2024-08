Háború :: 2024. augusztus 30. 21:09 ::

Amerikai szakértők segítenek kideríteni, mi vezetett az egyik legjobb ukrán vadászpilóta halálához

Amerikai szakértők bevonásával vizsgálják a nemrég Ukrajnának adott F-16-os vadászgép lezuhanásának körülményeit - jelentette ki Mikola Olescsuk, az ukrán légierő parancsnoka pénteken a közösségi oldalakon.

Emlékeztetett arra, hogy az egyik legjobb ukrán vadászpilóta, Olekszij Mesz vezette az F-16-os gépet. Megerősítette, hogy az amerikai gyártású gép augusztus 26-án zuhant le, amikor Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást intézett Ukrajna több régiója ellen. Olescsuk elárulta, hogy az állam legfelsőbb vezetése azonnal jelentést kapott a gép katasztrófájáról. "Alaposan ki kell vizsgálnunk, hogy mi történt, milyen körülmények között, és kinek a felelőssége" - mondta, hozzátéve, hogy háborús körülmények között "az ilyen incidensekkel kapcsolatos információk nem kerülhetnek azonnal nyilvánosságra, és nem részletezhetők a média számára".

Csütörtökön több nyugati média számolt be arról, hogy augusztus 26-án egy F-16-os vadászrepülőgép lezuhant Ukrajnában - emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál. Ezt követően az ukrán vezérkar hivatalosan elismerte, hogy az oroszországi rakétatámadás visszaverése közben Ukrajna egyik legképzettebb pilótája, Olekszij Mesz életét vesztette, miközben gépe lezuhant.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a pénteki haditanácsülésen arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg az elmúlt nap folyamán több helyütt is előrenyomult Oroszország kurszki régiójában, a csapatok egyes irányokban két kilométert is megtettek, és újabb öt négyzetkilométer területet vontak az ellenőrzésük alá.

Napközben az orosz erők újabb csapást mértek irányított légibombákkal a keleti országrészben lévő - Ukrajna második legnagyobb városára - Harkivra. Oleh Szinyehubov, a megye kormányzója közölte, hogy az eddigi adatok szerint hatan vesztették életüket - köztük egy 14 éves lány - és több mint negyvenen sérültek meg. Találat ért egy 12 szintes lakóépületet, amelyben tűz ütött ki és a környező autók is kigyulladtak. A kormányzó tájékoztatása szerint öt helyen történt becsapódás a városban.

Az Oroszországgal határos északkeleti Szumi megye ügyészi hivatala közölte, hogy péntekre virradóan az orosz erők légicsapást mértek egy meg nem nevezett vállalatra, a támadásban az eddigi adatok szerint két ember életét vesztette és kilencen megsebesültek.

Donyeck megyében - a helyi kormányzó tájékoztatása szerint - az orosz hadsereg Kurahove településre mért Uragan rakétavetővel támadást, aminek következtében legalább öten megsérültek, de a romok alatt még túlélők után kutatnak.

Az ukrán légierő közlése szerint péntekre virradó éjjel az orosz erők 18 Sahid drónnal és egy Iszkander-M rakétával támadták meg Ukrajnát, a légvédelem 12 drónt lőtt le.

Az ukrán vezérkar legfrissebb, pénteki összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége megközelítette a 614 ezret. Az ukrán erők csütörtökön megsemmisítettek egyebek mellett egy orosz repülőgépet, három harckocsit, 23 tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 84 drónt.

(MTI)