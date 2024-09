Háború, Külföld :: 2024. szeptember 21. 13:03 ::

Legalább hárman meghaltak az éjszaka Krivij Rih elleni orosz rakétatámadásokban

Legalább három ember meghalt és további három megsebesült a dél-ukrajnai Krivij Rih város ellen az éjszaka folyamán Iszkander-M rakétákkal és irányított rakétákkal intézett orosz támadásokban - közölték a helyi hatóságok.

Szerhij Liszak, a dnyipropetrovszki terület kormányzója a Telegram csatornáján jelentette be, hogy a halottak között van egy tizenkét éves fiú is. Képeket is közzétett romokban heverő házakról. Közölte továbbá, hogy a romok alatt rekedt emberek mentése folyamatban van.

Krivij Rih iparváros, ahol Volodimir Zelenszkij elnök született, többször is támadások célpontja volt az Ukrajna ellen több mint két éve indított orosz hadműveletek során.

Az éjszaka folyamán Ukrajna több régiójából jelentették légvédelmi riasztás elrendelését orosz támadások miatt. Az ukrán légvédelem összesen 25 támadásról, illetve 5 rakéta és 11 drón elfogásáról számolt be.

(MTI)