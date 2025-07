Háború :: 2025. július 5. 13:53 ::

Oroszország ismét drónokkal támadta Ukrajna több régióját - az ukránok sem maradtak adósak

Dróntámadást intéztek az orosz erők Ukrajna déli és keleti régiója ellen péntek éjjel, hivatalos források szerint legkevesebb 15-en megsebesültek. Az ukrán hadsereg mindeközben oroszországi célpontokat, egyebek között egy légibázist támadott.

Olekszandr Prokugyin, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója a Telegramon azt közölte, hogy a támadásokban 11-en sebesültek meg és több lakóépület, illetve egy gázvezeték és egy benzinkút is megrongálódott.

Dróntámadásról számoltak be a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő Csuhuiv hatóságai is, ahol legkevesebb hárman megsebesültek, köztük egy 12 éves fiú is. Oleh Szinyehubov, Harkiv megye kormányzója hozzátette: további két sebesültről tudnak a megye egy másik városában, Kupjanszkban.

Megszólaltak a légvédelmi szirénák az ország északi részében lévő Szumi régióban, illetve a keleti Donyeckben és a délkeleti Zaporizzsjában is.

Az ukrán hadsereg ugyanekkor oroszországi célpontok ellen intézett támadást. Orosz hivatalos források szerint Ukrajna felől érkező drónokat észleltek a déli Rosztov, illetve a Moszkvától délnyugatra lévő Szmolenszk térségében.

Alekszandr Drozdenko, Leningrád megye vezetője a Telegramon azt közölte, két drónt semmisítettek meg Szentpétervártól délre, egy időre pedig felfüggesztették az ott található Pulkovó repülőtér forgalmát.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint összesen 42 drónt semmisítettek meg három óra alatt, 37-et három, Ukrajnával szomszédos régió, Belgorod, Brjanszk és Kurszk fölött.

Az ukrán hadsereg ezzel összefüggésben bejelentette, hogy különleges egységei találatot intéztek szombaton a voronyezsi régióban lévő Boriszoglebszk légibázisa ellen.

Frissítés: Helyreállt a zaporizzsjai atomerőmű energiaellátása

Az Ukrenerho ukrán állami áramszolgáltató szakemberei helyreállították a nagyfeszültségű vezetéket, amely a zaporizzsjai atomerőművet látja el árammal - közölte szombaton a vállalat.

"Néhány órányi kényszerű dízelgenerátoros áramellátás után a zaporizzsjai atomerőmű most ismét áramot kap az ukrán kormány ellenőrzése alatt álló területről" - írta az Ukrenerho közleményében. Hozzátették, hogy az orosz támadások miatt nem tudták azonnal megkezdeni a sürgősségi helyreállítási munkálatokat, ezért az erőmű dízelgenerátorokra állt át, amelyek az utolsó lehetőséget jelentik létfontosságú rendszereinek működésben tartására. A nukleáris létesítményben pénteken okoztak áramszünetet az orosz ágyúzások Herman Haluscsenko ukrán energetikai miniszter közlése szerint.

Az ukrán légierő jelentése szerint szombatra virradó éjjel Oroszország 322 drónnal támadta Ukrajnát, ezek közül a légvédelem 292-t lelőtt.

Az ukrán belügyminisztérium közölte, hogy a Harkiv megyei Csuhujiv elleni súlyos orosz dróntámadás sebesültjeinek száma 11-re nőtt, köztük van egy 10 éves fiú és egy 14 éves lány. Halina Minajeva, a város polgármestere arról tájékoztatott, hogy a település egy részében áramszünetet okoztak az orosz csapások.

A Kijev elleni pénteki súlyos orosz légitámadás halálos áldozatainak száma kettőre nőtt, miután egy súlyosan megsebesült 25 éves férfi meghalt a kórházban - hozta nyilvánosságra szombaton Vitalij Klicsko, a város polgármestere. Rajta kívül még 25-en sebesültek meg az ukrán fővárosban.

A kelet-ukrajnai Donyeck és a déli Herszon megye kormányzói hivatali szombaton arról tájékoztattak, hogy az elmúlt egy napban egy-egy civil életét vesztette és 15 ember megsebesült orosz támadásokban a két régióban.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az utóbbi 24 órában 183 összecsapás történt a frontokon. A kijevi katonai vezetés legfrissebb összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége meghaladja az 1 millió 25 ezret. Az ukrán erők pénteken egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek két orosz harckocsit, 56 tüzérségi rendszert és 306 drónt.

(MTI)