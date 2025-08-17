Háború, Zsidóbűnözés :: 2025. augusztus 17. 16:21 ::

Korábbi izraeli hírszerzőfőnök: minden zsidóért ötven palesztinnak kell meghalnia, az sem számít, ha gyermekek

Aharon Halivá (58) tartalékos altábornagy, az izraeli hadsereg Hírszerzési Osztályának volt főnöke a 12-es tévécsatornának adott interjúban a többi között kijelentette: „Belőlem nem a bosszúvágy szól, hanem arról beszélek, hogy üzenetet kell hagyni a jövő nemzedékei számára: nincs más választás, a palesztinoknak időről időre szükségük van nakbára azért, hogy érezzék tetteik árát. Mindenkiért, akit október 7-én meggyilkoltak, 50 palesztinnak kell meghalni. Nem számít, hogy gyermekekről van szó.” Aharon Halivá tévéinterjúját a middleeasteye.net hírportál ismertette.



Aharon Halivá (fotó: az izraeli hadsereg szóvivősége)

A 12-es tévécsatorna megszólaltatta Aharon Halivá (58) tartalékos állományú altábornagyot, az izraeli hadsereg Hírszerzési Osztálya (Aman-אמ"ן) korábbi főnökét. A marokkói Meknesz városából Izraelbe bevándorolt szülők gyermekeként 1967-ben született Haifában, 1948-ig Palesztina egyik legnagyobb palesztinok lakta városában. Halivá a hadseregben több elit dandár és zászlóalj parancsnoka volt, részt vett a Gázai övezet ellen indított összes korábbi irtóhadjáratban és a palesztin népfelkelések (intifádá) leverésében. 2021-ben kinevezték a hadsereg Hírszerzési Osztálya főnökévé. 2024 áprilisában az időközben lemondott Herzi Hálévi vezérkari főnöknek bejelentette, hogy a hadsereg 2023. október 7-i látványos fiaskója miatt megválik tisztségétől.

Aharon Halivá, az izraeli hadsereg Hírszerzési Osztályának volt főnöke a 12-es csatornának adott interjúban kimondja azt, amit szinte az összes magas beosztású politikus és katonatiszt is gondol: a palesztinokra katasztrófát zúdítani, amiképpen időnként teszik azt a zsidók 1948-tól napjainkig:

Az a tény, hogy a Gázai övezetben már 50 ezer halott van (az izraeli hadsereg által meggyilkolt palesztin polgári személyekről van szó, míg a halálos áldozatok valós száma már 61 776 – H. J.), mindez szükségszerű és elengedhetetlen a jövő nemzedékek számára. Oké, megaláztatok bennünket, oké, mészároltatok, oké, gyilkoltatok. Mindez így van. Csakhogy én már a háború előtt megmondtam..., mindennek megvan az ára, mindennek, ami október 7-én történt. Mindenkiért (minden izraeli áldozatért – H. J.), akit október 7-én meggyilkoltak 50 palesztinnak kell meghalni. Nem számít, hogy gyermekekről van szó. Belőlem nem a bosszúvágy szól, hanem arról beszélek, hogy üzenetet kell hagyni a jövő nemzedékei számára: nincs más választás, a palesztinoknak időről időre szükségük van a nakbára* azért, hogy érezzék tetteik árát. A mi őrült szomszédságunkban (eredeti változatban: városrészünkben – H. J.) ugyanis nincs más választás.

*A nakba (النكبة) = katasztrófa, szerencsétlenség arabul. Ezzel a szóval illetik az 1948 óta napjainkig szüntelenül zajló palesztin nemzeti katasztrófát. Kezdődött 1948-ban, amikor a Szovjetunió által (akkor Csehszlovákia bevonásával) modern fegyverekkel felszerelt zsidó fegyveres csoportok (Palmah, Lehi, Irgun, Hagan stb.), majd az ezekből kialakított reguláris izraeli hadsereg közel 900 ezer palesztint űzött el szülőföldjéről, településeikről, otthonaikból a szomszédos arab, illetve távolabbi országokba.



A földközi-tenger parti et-Tanturá palesztin falut 1948-ban lerohanta a Palmach zsidó terrorszervezet, házait kifosztották, lakosait lemészárolták, másokat elűztek. A képen et-Tanturá elűzött lakosai úton az ismeretlenségbe - „a palesztinoknak időről időre szükségük van a nakbára azért, hogy érezzék tetteik árát” (fotó: Palestinian Return Centre)

A valóban terrorista zsidók 1948-ban mintegy 600 palesztin falut és 11 várost romboltak le részben vagy teljesen, s a helyükre zsidó településeket húztak fel. Az elmenekülés ösztönzésére a zsidók több palesztin város és falu vízellátó rendszerét is megmérgezték. (Ezt a mérgezéses módszert alkalmazta volna az ünnepelt héber költő, az Abba Kovner vezette mérgező különítmény közvetlenül a háború után Németországban, de hála Istennek már a hajóúton leleplezték őket.) Az 1967-es háborúban elfoglalt területekről Izrael azokat a palesztinokat is továbbűzték a zsidók, akik 1948-ban menekültek oda. A figyelemelterelést is szolgáló szüntelen holokausztozás és a Hamász bősz terroristázása közepette az izraeli hadsereg és a vele együttműködő felfegyverzett zsidó telepesek napjainkban a megszállt Ciszjordániában gyilkolják, üldözik és kényszerítik menekülésre a palesztinokat.



Lerombolt otthonaikból menekülő palesztinok a Gázai övezetben 2025-ben - „a palesztinoknak időről időre szükségük van a nakbára, azért, hogy érezzék tetteik árát (fotó: Reuters)

A Gázai övezetben pedig most a nem az ivóvizet mérgezik a zsidók, hanem megvonják azt az élelmiszerrel együtt. (De aki azt meri állítani, hogy a Gázai övezetben szándékosan előidézett éhínség van – az antiszemita.) Ha valaki nem érti, vagy nem akarja megérteni azt, hogy valójában miért is jött létre a „magyar” médiában csak terroristáknak nevezett Iszlám Ellenállási Mozgalom (Hamász), a válaszunk erre a következő: a fentiekben csak nagy vonalakban leírt, s 1948 óta szüntelenül zajló nakba, azaz a palesztin nemzeti katasztrófa miatt.

Hering József – Kuruc.info