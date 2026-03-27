Háború, Külföld :: 2026. március 27. 11:06 ::

Az ENSZ a tavaly júliusi szíriai harcokról: 1700 halott, 200 ezer menekült, valószínűsíthető háborús bűncselekmények

Több mint 1700 embert öltek meg és csaknem 200 ezren menekültek el otthonaikból a Szíria déli részén 2025 júliusában, a kormányerők, törzsi fegyveres csoportok és drúzok között fellángoló erőszakcselekményekben, amelyek során akár háborús bűncselekményeket is elkövethettek - derül ki az ENSZ pénteken közzétett jelentéséből.

A 85 oldalas jelentés szerint legkevesebb 1707 embert - zömében drúz civilt - öltek meg Szuvejda tartományban, és több mint 2100-an megsebesültek.

A dokumentum összeállítói kiemelték, hogy az erőszakhullámban több, egymással szemben álló csoport vett részt, köztük az Iszlám Állam terrorszervezettel kapcsolatokat ápoló fegyveres csoportok és személyek is, valamint figyelmeztettek, hogy a humanitárius helyzet továbbra is súlyos, 155 ezer ember ugyanis még mindig nem térhetett haza.

A jelentésben a vizsgált időszak első hullámában, azaz tavaly július 14. és 19. között több, elsősorban a térségben élő drúzokat érintő, bírósági ítélet nélküli kivégzést, őrizetbe vételt, szexuális erőszakot és fosztogatást dokumentáltak. Ezt követően, a drúz fegyveres csoportok a helyi beduinok ellen elkövetett támadásait vizsgálták, amelyek nyomán szinte az összes, a körzetben élő beduin menekülni kényszerült.

A konfliktusba később - a drúzok oldalán - Izrael is belépett, több légitámadást intézve szíriai területen, beleértve az arab ország védelmi minisztériumának Damaszkuszban található épületét is.

Jóllehet a heves harcok július 19. után alábbhagytak, továbbra is jelentettek szórványos összecsapásokat, a jelentésben pedig figyelmeztetettek arra, hogy felelősségre vonás és politikai megoldás hiányában a térségben a helyzet továbbra is instabil marad.

Az erőszakhullám után nem sokkal a damaszkuszi kormány a történtek kivizsgálására bizottságot hozott létre, amely a feltárt eredményeket az igazságügyi minisztériumhoz továbbította. Az üggyel összefüggésben már letartóztatták a kormányerők és a biztonsági erők több tagját.

(MTI)