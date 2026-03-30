Háború :: 2026. március 30. 16:13 ::

Napi Zelenszkij: ukrán háziasszonyok is vezethetnék a Rheinmetallt, Oroszország pedig adja meg magát!

Ukrajna kész a tűzszünetre bármilyen formában, legyen az teljes vagy csupán az energetikai létesítményekre értendő, beleértve a húsvéti időszak alatti tűzszünetet is, de anélkül, hogy feladná méltóságát és szuverenitását - jelentette ki Volodimir Zelenszkij hétfőn, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartott sajtótájékoztatóján.

"Támogattunk mindenféle formát a háború befejezésére, de csak úgy, hogy ne veszítsük el államunk méltóságát és függetlenségét, és a tűzszünet bármilyen formáját is. Készek vagyunk tűzszünetre a húsvéti ünnepek idején is. Véleményem szerint a normális, az életet tisztelő emberek a tűzszünetet és a háború végleges befejezését akarják, és nem csupán néhány napra" - mondta az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint Zelenszkij. Hozzátette, hogy ez alatt a két-három nap alatt Oroszország nem lesz képes megerősíteni pozícióit. "Emlékszünk, korábban mit ígértek három napra, és nem tudták megvalósítani" - jegyezte meg.

Az elnök kijelentette: nem gondolja, hogy a háromoldalú - Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország részvételével zajló béketárgyalások zsákutcába jutottak volna. "Most a labda az Amerikai Egyesült Államok, és Oroszország térfelén pattog. Nagyon hálás vagyok Amerikának, hogy folytatják ezt a formátumot. Adja Isten, hogy a következő hetekben meglegyen a lehetőség a folytatásra. Nem gondolom, hogy zsákutcában lennénk. A zsákutca után mit kellene mindannyiunknak tennünk: megadni magunkat, ellazulni? Adja meg magát Oroszország, mi nem fogjuk!" - szögezte le. Kiemelte, hogy az ukrán tárgyalódelegáció kész "bármilyen formátumban, bármilyen helyszínen találkozni, Oroszországot és Fehéroroszországot kivéve".

Az államfő közölte, hogy az ukrán erők a Balti-tengeren lévő orosz olajterminálok elleni csapásokkal válaszolnak az ukrán energetikai infrastruktúrát érő támadásokra. Leszögezte, hogy ha Oroszország kész felhagyni az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokkal, az ukrán hadsereg sem fog válaszcsapásokat mérni az ilyen orosz létesítményekre.

Zelenszkij reagált Armin Pappergernek, a Rheinmetall német védelmi konszern vezérigazgatójának múlt hét végi kijelentéseire, amelyekben a vállalatvezető "Lego-játéknak", illetve "ukrán háziasszonyok által 3D-nyomtatókkal a konyhában készített daraboknak" nevezte az ukrán drónokat, és azt állította, hogy nincs bennük valódi technológiai innováció.

"Ha Ukrajnában valóban minden háziasszony képes drónokat gyártani, akkor minden ukrán háziasszony lehetne a Rheinmetall vezérigazgatója is. Gratulálok ehhez a magas szinthez az ukrán védelmi-ipari komplexumnak" - válaszolta az államfő. Meggyőződését fejezte ki, hogy az ukrán védelmi ipar már elfoglal egy bizonyos helyet a világban.

Az Ukrinform hozzátette, hogy a német védelmi konszern vezérigazgatója kijelentései után közleményt adott ki, amelyben "nagyra értékelte az ukrán nép innovációs erejét és harci szellemét, inspirációforrásnak" nevezve azt a vállalat számára.

Zelenszkij a Szaúd-Arábiával és Katarral kötött tízéves védelmi együttműködési megállapodásokról szólva kijelentette, hogy Ukrajnának korábban még soha nem voltak ilyen megállapodásai ebben a régióban. Hozzátette, hogy kölcsönös segítségnyújtásról van szó, és Ukrajnát különösen érdekli a ballisztikus fenyegetésekkel szembeni védelem. Tájékoztatott arról, hogy jelenleg a Közel-Keleten tárgyal Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, és kijelentette, hogy ugyanilyen dokumentumot fog Ukrajna az Egyesült Arab Emírségekkel is aláírni.

Az elnök közölte, hogy Ukrajna arab országokkal tárgyalt tengeri drónok exportjáról, emellett megvitatták annak lehetőségét is, miként nyújthat Ukrajna segítséget a Hormuzi-szoros blokádjának feloldásában.

(MTI nyomán)